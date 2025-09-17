La Ville de Lyon et la Métropole annoncent une aide financière exceptionnelle de 80 000 euros à l'association My Presqu'île, chargée de développer l'attractivité économique de la Presqu'île de Lyon.

C'est l'un des sujets qui devraient occuper l'espace politico-médiatique jusqu'aux municipales de mars 2026 : l'attractivité commerciale de Lyon et les difficultés rencontrées par certains commerces de proximité en Presqu'île notamment. "Conscientes de l'importance de préserver le dynamisme économique", la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon annoncent ce mercredi 17 septembre accorder une aide financière exceptionnelle de 80 000 euros à l'association My Presqu'île.

Cette dernière, créée en 2006 et qui fédère aujourd'hui près de 600 adhérents, assure le management de la Presqu'île de Lyon et tente de développer l'attractivité économique de la ville. "Dans un contexte national où les habitudes de consommation ont profondément évolué depuis la crise sanitaire, où la concurrence du e-commerce et la hausse continue des loyers fragilisent les commerçants et artisans, ceux-ci doivent faire face à des mutations qui impactent directement leur quotidien et interrogent l’avenir de leurs entreprises" expliquent ainsi les deux collectivités dans leur communiqué de presse.

60 000 euros de la Ville, 20 000 euros de la Métropole

Là où les opposants politiques aux écologistes et certaines associations de commerçants dénoncent les mesures prises par les Verts depuis 2020, à commencer par la Zone à Trafic Limité qui cristallise de nombreuses critiques, comme la cause majeure des difficultés rencontrées par les commerçants à Lyon, Ville et Métropole souhaitent accompagner My Presqu'île "pour relever les défis auxquels font face nos commerce de proximité."

Cette aide exceptionnelle sera votée lors des prochains conseils municipal et métropolitain des 25 et 29 septembre prochains. La Ville de Lyon proposera d'apporter 60 000 euros supplémentaires à l'association, qui viendront s'ajouter au 45 000 euros déjà versés en 2025 "pour le fonctionnement de l’association, pour l’organisation de l’événement Show les Pentes et le lancement du guide shopping 2025". La Métropole mettra au vote l'apport de 20 000 euros à l'association, qui s'ajoutent aux 50 000 euros déjà versés cette année. "Ces engagements portent donc à 175 000 € le total des aides des deux collectivités à My Presqu’île" précisent-elles dans un communiqué, comme pour tordre le coup à leurs opposants les accusant de ne rien faire pour le commerce à Lyon. Une aide exceptionnelle qui à six mois du scrutin municipal tombe à pic.

Grâce notamment à cette nouvelle aide, la 4ème édition du Lyon Braderie Festival sera organisée les 10, 11 et 12 octobre prochains. "Véritable temps fort pour l’attractivité de la Presqu’ile, l’événement illustre pleinement le rôle central de l’association dans l’animation commerciale et la vitalité de la ville" se réjouissent les deux collectivités. En 2024, 400 commerces avaient participé à cette grande braderie qui avait accueillie près de 20 000 visiteurs.

