Lyon : une rixe éclate entre des sans-abris, l’un deux en urgence absolue

Une bagarre a éclaté entre deux sans-abris dans le 3e arrondissement de Lyon dans la nuit de mercredi à jeudi. L’un d’eux a été retrouvé en arrêt cardiaque.

Alors que les sapeurs-pompiers intervenaient pour le départ d’un feu à proximité des locaux d’une association situés dans le 3e arrondissement de Lyon, dans la nuit de mercredi à jeudi, une rixe éclatait au même moment entre deux sans-abris. D’après nos confrères d’Actu Lyon, l’un des deux hommes a été retrouvé par les soldats du feu en arrêt cardiaque avant d’être réanimé.

La victime a été transportée en urgence absolue à l’hôpital Édouard Herriot et pourrait être à l’origine du départ du feu. Son pronostic vital est engagé. Le deuxième homme a, quant à lui, été interpellé et placé en garde à vue.