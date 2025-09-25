Actualité
police lyon faits divers
Image d’illustration.

Lyon : une rixe éclate entre des sans-abris, l’un deux en urgence absolue

  • par la rédaction

    • Une bagarre a éclaté entre deux sans-abris dans le 3e arrondissement de Lyon dans la nuit de mercredi à jeudi. L’un d’eux a été retrouvé en arrêt cardiaque.

    Alors que les sapeurs-pompiers intervenaient pour le départ d’un feu à proximité des locaux d’une association situés dans le 3e arrondissement de Lyon, dans la nuit de mercredi à jeudi, une rixe éclatait au même moment entre deux sans-abris. D’après nos confrères d’Actu Lyon, l’un des deux hommes a été retrouvé par les soldats du feu en arrêt cardiaque avant d’être réanimé.

    La victime a été transportée en urgence absolue à l’hôpital Édouard Herriot et pourrait être à l’origine du départ du feu. Son pronostic vital est engagé. Le deuxième homme a, quant à lui, été interpellé et placé en garde à vue.

    à lire également
    Subvention à My Presqu'île : la droite lyonnaise évoque une association "muselée" et "sous perfusion"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Subvention à My Presqu'île : la droite lyonnaise évoque une association "muselée" et "sous perfusion" 13:20
    police lyon faits divers
    Lyon : une rixe éclate entre des sans-abris, l’un deux en urgence absolue 12:24
    Le mouvement de Jean-Michel Aulas s'invite déjà au conseil municipal de Lyon et crée la polémique 11:47
    Biographie hospitalière : “prendre soin” en redonnant de la valeur au vécu 11:22
    Métropole de Lyon : l’entreprise belge Syensqo relance sa production de vanilline à Saint-Fons 11:11
    d'heure en heure
    Trois adjoints au maire écartés pour 2026 à Lyon : Képénékian dénonce "un sacrifice" utilisé comme "fusible" 10:34
    Olympique lyonnais - Groupama Stadium
    Drapeau algérien volé lors du match OL-Angers : deux supporters lyonnais interdits de stade 09:45
    Mairie du 1er arrondissement de Lyon
    Lyon : dans le 1er arrondissement, une semaine dédiée aux loisirs durables 09:09
    Métropole de Lyon : victime d’un accident de travail, un jeune de 25 ans amputé d’un pied 08:37
    Municipales 2026 à Lyon : Jean-Michel Aulas se lance enfin dans la course 08:03
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution à Lyon : la qualité de l’air reste bonne à Lyon ce jeudi  07:39
    Météo : une journée toujours humide et fraîche ce jeudi à Lyon 07:15
    Christophe Geourjon
    "Jean-Michel Aulas reste apolitique", assure Christophe Geourjon (UDI) 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut