Affaire Sarkozy-Kadhafi : le conseiller régional Brice Hortefeux condamné à deux ans de prison

Le conseiller de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Brice Hortefeux a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi.

Conseiller régional du Puy-de-Dôme, mais également longtemps conseiller de Laurent Wauquiez à la tête d'Auvergne-Rhône-Alpes, Brice Hortefeux a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs ce jeudi dans le procès Sarkozy-Kadhafi.

Il écope ainsi d'une peine de deux ans de prison aménageables avec exécution provisoire et de 50 000 € d'amende. Pour rappel, il était soupçonné d'avoir été impliqué dans un possible financement illégale de la campagne de Sarkozy en 2007 par la Libye de Kadhafi.

Il a notamment admis avoir rencontré Abdallah Senoussi (un haut responsable libyen proche du régime) à l’initiative de Ziad Takieddine, et s’être rendu en Libye des voyages qui sont jugés suspects dans le cadre de l’enquête.

L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy a de son côté écopé d'une peine de cinq ans de prison avec mandat de dépôt différé et exécution provisoire. Son appel ne suspendra donc pas sa peine de prison, mais elle pourrait être aménagée en raison de son âge.