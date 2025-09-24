Loyers commerciaux : le maire de Lyon écrit au Premier ministre pour les encadrer

Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet a écrit au Premier ministre pour obtenir l'autorisation d'encadrer les loyers commerciaux.

Comme il l'avait annoncé auprès de Lyon Capitale à la rentrée, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet a adressé ce mercredi un courrier au Premier ministre pour demander l'autorisation d'expérimenter l'encadrement des loyers commerciaux. "Cette expérimentation, à visée locale et encadrée, pourrait s'appuyer suyr des valeurs de référence établies par la préfecture, en lien avec un observatoire indépendant", écrit l'édile, candidat à sa réélection.

"Nous ne pouvons plus agir seuls"

Il effectue cette demande avec le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, et après avoir reçu le soutien dans cette initiative du président de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie (Umih), Thierry Fontaine. "À Lyon comme à Bordeaux, nos commerçants nous parlent chaque jour de leurs difficultés", écrivent les édiles, alors que la vacance commerciale atteint 7,5 % à Lyon et plus de 10 % à Bordeaux. "Nous ne pouvons plus agir seuls sur l'un des facteurs les plus pénalisants pour le commerce indépendant : le niveau des loyers commerciaux", déplorent-ils.

Grégory Doucet et Pierre Hurmic indiquent ainsi avoir "bien pris note" de sa volonté "d'établir de nouvelles relations de confiance avec les collectivités locales", alors que Sébastien Lecornu a notamment promis un grand acte de décentralisation. Une telle expérimentation "ne vise pas à figer le marché, mais à redonner de l'oxygène aux commerçants et à restaurer des équilibres viables dans les zones les plus tendues", assurent les édiles.

L'indice des loyers commerciaux a augmenté de 13 %

Récemment, le Café Pearl aux Cordeliers a fermé ses portes notamment en raison de la volonté du propriétaire de tripler le loyer. Guyot, qui a fermé ses portes rue de la Barre dénonçait également dans les colonnes de nos confrères du Figaro la hausse du loyer : "En 1959, le loyer représentait 1,19% de notre chiffre d’affaires hors taxes ; en 1980, 2,47% ; en 2000, 3,52% et aujourd'hui en 2022, 8,93%", expliquait-il, alors que Thierry Fontaine déplorait auprès de Lyon Capitale : "On se bat contre les foncières qui jouent nos entreprises sur des tableurs excel.""L'indice des loyers commerciaux a pris 13 % depuis la crise inflationniste", précise quant à lui Cédric Ducarrouge, directeur agence retail région chez JLL.

Depuis plusieurs mois et à mesure que le scrutin de 2026 approche, le maire écologiste de Lyon multiplie les gestes de soutien aux commerçants, notamment en Presqu'île. Après la tenue des assises du commerces et les quelques mesures qui y ont vu le jour, le maire s'est rendu récemment auprès du patron de la Buvette Saint-Antoine, touchée par un incendie présumé criminel à l'été. Il a également rendu visite aux commerçants de la rue Victor-Hugo au lendemain des manifestation du 10 septembre. Enfin, il a récemment annoncé l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 80 000 € à l'association de commerçants My Presqu'île.

