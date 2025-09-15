Actualité
Crédit : Défenseurs de Lyon

"Défenseurs de Lyon" et candidats aux municipales rassemblés pour soutenir la charcuterie Bonnard

  • par Loane Carpano

    • Lundi 15 septembre, plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées rue Grenette (2e) pour apporter leur soutien à un commerce menacé de fermeture et protester contre la ZTL (zone à trafic limité).

    A l'appel du collectif des "Défenseurs de Lyon", plus de 250 personnes étaient réunies rue Grenette (2e) ce lundi 15 septembre au matin. Des habitants, des commerçants, et l'ensemble des élus et candidats aux élections municipales et métropolitaines, se sont rassemblés devant la maison Bonnard. Étaient notamment présent, Pierre Oliver, Nathalie Perrin-Gilbert, Gilles Gascon ou encore Véronique Sarselli.

    "La maison Bonnard subit une chute drastique de fréquentation"

    Une marque de soutien pour la charcuterie lyonnaise, aujourd'hui menacée de fermeture : "Comme de nombreux autres commerces du centre-ville, la maison Bonnard subit une chute drastique de fréquentation" déplore le collectif qui attribue cette situation à la ZTL et à la fermeture aux voitures de la rue Grenette.

    À travers ce rassemblement, le Collectif et les commerçants appellent la municipalité à "une révision du calendrier et des modalités de la ZTL, afin de concilier transition urbaine et maintien d’un tissu commerçant vivant", et à "la création immédiate d’un fonds d’urgence pour compenser les pertes subies par les commerces locaux pour leur permettre de survivre à cette transformation subie".

    Selon le collectif des Défenseurs de Lyon, Le montant cumulé des pertes dues à l'installation de la ZTL dépasserait aujourd’hui 3 millions d’euros. À noter que selon le site Pappers, le résultat net de la charcuterie Bonnard est passé d'un peu moins de 25 000 € en 2016 à - 74 444 € dès 2017, avant la fermeture de la rue Grenette aux voitures donc.

    Lire aussi : "On aime notre ville et on veut la défendre" : le collectif des Défenseurs de Lyon passe à l’action

    à lire également
    Un grand projet touristique dans le Vercors, porté par Tony Parker, rejeté par la préfecture

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "Défenseurs de Lyon" et candidats aux municipales rassemblés pour soutenir la charcuterie Bonnard 18:00
    Un grand projet touristique dans le Vercors, porté par Tony Parker, rejeté par la préfecture 17:39
    Fabienne Buccio
    Faibles rendements, manque de personnel... Le secteur viticole en difficulté dans le Rhône 17:10
    médecins
    Fin de vie : un médecin suspendu par l'Ordre des médecins et visé par un signalement à la justice 16:44
    Dîner des sommets de Laurent Wauquiez : la Région a (enfin) transmis la liste des invités à l'opposition 16:00
    d'heure en heure
    faits divers
    Un octogénaire percute un arbre en voiture : son pronostic vital est engagé 15:23
    Saint Jean met en jeu une raviole en or à 1 834 € pour ses 90 ans 14:44
    Drôme : le projet "Climat Picodon" lauréat du plan agriculture climat 14:10
    Primark envisage l'ouverture d'un nouveau magasin à Lyon dans les prochaines années 13:29
    Plusieurs grands axes fermés de nuit cette semaine à Lyon et dans la métropole 12:55
    Saison culturelle à la Renaissance : théâtre, cirque, danse… en musique ! 12:12
    gendarme
    Sortie de route mortelle en Isère : un jeune rhodanien de 18 ans retrouvé abandonné par son conducteur 11:25
    TCL lyon metro
    Métropole de Lyon : la délinquance dans les transports reste élevée malgré un recul 10:40
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut