"Défenseurs de Lyon" et candidats aux municipales rassemblés pour soutenir la charcuterie Bonnard

Lundi 15 septembre, plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées rue Grenette (2e) pour apporter leur soutien à un commerce menacé de fermeture et protester contre la ZTL (zone à trafic limité).

A l'appel du collectif des "Défenseurs de Lyon", plus de 250 personnes étaient réunies rue Grenette (2e) ce lundi 15 septembre au matin. Des habitants, des commerçants, et l'ensemble des élus et candidats aux élections municipales et métropolitaines, se sont rassemblés devant la maison Bonnard. Étaient notamment présent, Pierre Oliver, Nathalie Perrin-Gilbert, Gilles Gascon ou encore Véronique Sarselli.

"La maison Bonnard subit une chute drastique de fréquentation"

Une marque de soutien pour la charcuterie lyonnaise, aujourd'hui menacée de fermeture : "Comme de nombreux autres commerces du centre-ville, la maison Bonnard subit une chute drastique de fréquentation" déplore le collectif qui attribue cette situation à la ZTL et à la fermeture aux voitures de la rue Grenette.

À travers ce rassemblement, le Collectif et les commerçants appellent la municipalité à "une révision du calendrier et des modalités de la ZTL, afin de concilier transition urbaine et maintien d’un tissu commerçant vivant", et à "la création immédiate d’un fonds d’urgence pour compenser les pertes subies par les commerces locaux pour leur permettre de survivre à cette transformation subie".

Selon le collectif des Défenseurs de Lyon, Le montant cumulé des pertes dues à l'installation de la ZTL dépasserait aujourd’hui 3 millions d’euros. À noter que selon le site Pappers, le résultat net de la charcuterie Bonnard est passé d'un peu moins de 25 000 € en 2016 à - 74 444 € dès 2017, avant la fermeture de la rue Grenette aux voitures donc.

