Lyon : le Chilien Zepeda condamné à la perpétuité pour l'assassinat de son ex-petite amie

La cour d'assises du Rhône a condamné en appel ce jeudi 26 mars Nicolas Zepeda à la prison à perpétuité pour l'assassinat de son ex-petite amie Narumi Kurosaki en 2016.

Le Chilien Nicolas Zepeda a été condamné jeudi en France, en appel, à la prison à perpétuité pour l'assassinat en 2016 à Besançon (est) de Narumi Kurosaki, son ex-petite amie japonaise, dont le corps n'a jamais été retrouvé.

La cour d'assises du Rhône à Lyon (est-centre) a été convaincue "au-delà de tout doute raisonnable" qu'il a tué avec préméditation Narumi Kurosaki et "fait disparaître son corps", a lu son président Eric Chalbos en prononçant le verdict.

30 ans de réclusion criminelle avaient été requis hier, mercredi 25 mars. Nicolas Zepeda, 35 ans aujourd'hui, avait déjà été condamné à 28 ans de prison en 2022, puis à la même peine en appel en 2023, mais la Cour de cassation avait annulé ce verdict pour un vice de procédure.

Le Chilien, extradé de son pays en 2020 et en détention depuis, a toujours clamé son innocence. "Je ne l'ai pas tuée, je l'aimais profondément", a-t-il encore dit mercredi. Confronté à quantité d'indices confondants, il a toutefois reconnu à la barre avoir menti et changé de récit à de nombreuses reprises au cours des dix dernières années.

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