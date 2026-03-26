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Image d’illustration.

Près de Lyon, le chauffeur d’un camion parvient à s’enfuir après une tentative de vol

  • par la rédaction

    • Un véhicule transportant des colis a été la cible d’une tentative de vol avec arme à Colombier-Saugnieu lundi 23 mars. Le chauffeur a réussi à prendre la fuite.

    Alors que le chauffeur d’un camion transportant des colis de la société DHL circulait sur la commune de Colombier-Saugnieu, à l’Est de Lyon, ce dernier a été la cible d’une tentative de vol lundi 23 mars.

    Selon nos confrères du Progrès, plusieurs individus ont, en effet, tenté de bloquer le véhicule, armés de marteau, avec au moins une voiture. Mais le chauffeur n’a pas pris peur et est parvenu à prendre la fuite.

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