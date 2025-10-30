Actualité
gendarmerie
Image d'illustration gendarmerie.

Drôme : deux personnes portées disparues après la crue d'une rivière

  • par La rédaction

    • La gendarmerie recherche deux personnes dans la Drôme après que leur véhicule a été pris dans une rivière en crue.

    Deux personnes étaient portées disparues jeudi matin à Nyons dans la Drôme, plusieurs heures après avoir signalé que leur véhicule avait été pris dans une rivière en crue, a-t-on appris auprès des gendarmes.

    Le site de vigilance Vigicrues a placé jeudi matin la Drôme et le Vaucluse, en aval, en vigilance orange pour l'Eygues, un affluent du Rhône, avertissant d'un "risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d'avoir un impact significatif" sur la sécurité.

    "La difficulté c'est que la rivière est encore en crue"

    Vers 01 h 00 dans la nuit de mercredi à jeudi, une personne a appelé les secours en indiquant que son véhicule était sorti de route et être à bord avec son conjoint, a indiqué la gendarmerie de la Drôme à l'AFP. Des plongeurs ont retrouvé le véhicule ensablé, mais n'ont pas retrouvé de corps, a indiqué cette même source.

    "La difficulté c'est que la rivière est encore en crue", rendant les recherches très dangereuses, a précisé la gendarmerie. Les opérations de secours se poursuivent, selon la préfecture de la Drôme. Les pompiers ont effectué 32 interventions dans le sud du département, dont une majorité dans la commune de Pierrelatte, selon cette même source.

    Vers 1 h 00 du matin, la hauteur de l'Eygues a été mesurée à 1,78 m à Nyons et a continué de monter pour atteindre 2,33 m vers 4 h 00, selon Vigicrues. "Les intensités pluviométriques observées en début de nuit sur des sols très humides ont provoqué une réaction significative du cours d'eau avec une crue se propageant actuellement vers l'aval", indique le site.

    La décrue est attendue en milieu de matinée à Orange (Vaucluse), sur l'aval du cours d'eau, où le pic de crue a été atteint dans la matinée avec 400m2/s, selon un communiqué du préfet.

    Laisser un commentaire

