A l'approche des fêtes de fin d'année, la Société Protectrice des Animaux (SPA) de Lyon lance sa quatrième collecte de cadeaux à offrir aux pensionnaires.

Les animaux aussi méritent de vivre un Noël. A quelques semaines des fêtes de fin d'année, la SPA de Lyon et du Sud-Est lance sa collecte de cadeaux. Jusqu'au 16 décembre, l'association invite les Lyonnais à remplir ses hottes à dons en apportant jouets, friandises, couvertures ou plaids pour les animaux. Les cadeaux peuvent être déposés au refuge de Brignais, dans le Rhône, ou celui de Dompierre-sur-Veyle, dans l'Ain.

Une grande distribution des cadeaux aux animaux aura, quant à elle, lieu le mercredi 17 décembre à 14 h, 15 h et 16 h au refuge de Brignais et 11 h au refuge de Dompierre-sur-Veyle. Une inscription en amont est nécessaire pour le refuge aindinois, plus d'informations ici.