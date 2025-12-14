Actualité
chien et maître. Crédit ArtHouse Studio/ Pexels

Les animaux aussi, auront des cadeaux : la SPA de Lyon lance sa collecte

  • par Claire Martinez

    • A l'approche des fêtes de fin d'année, la Société Protectrice des Animaux (SPA) de Lyon lance sa quatrième collecte de cadeaux à offrir aux pensionnaires.

    Les animaux aussi méritent de vivre un Noël. A quelques semaines des fêtes de fin d'année, la SPA de Lyon et du Sud-Est lance sa collecte de cadeaux. Jusqu'au 16 décembre, l'association invite les Lyonnais à remplir ses hottes à dons en apportant jouets, friandises, couvertures ou plaids pour les animaux. Les cadeaux peuvent être déposés au refuge de Brignais, dans le Rhône, ou celui de Dompierre-sur-Veyle, dans l'Ain.

    Lire aussi : Lyon : la SPA s'élève contre "l'animal cadeau"

    Une grande distribution des cadeaux aux animaux aura, quant à elle, lieu le mercredi 17 décembre à 14 h, 15 h et 16 h au refuge de Brignais et 11 h au refuge de Dompierre-sur-Veyle. Une inscription en amont est nécessaire pour le refuge aindinois, plus d'informations ici.

    à lire également
    Un fast food, dénoncé par le RN pour avoir un espace 100 % femmes, annonce porter plainte

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    chien et maître. Crédit ArtHouse Studio/ Pexels
    Les animaux aussi, auront des cadeaux : la SPA de Lyon lance sa collecte 14:03
    Un fast food, dénoncé par le RN pour avoir un espace 100 % femmes, annonce porter plainte 12:22
    Métropole de Lyon : création de Grand Cœur Lyonnais en vue des élections 11:17
    Sélection littéraire : Pierre Péju, l’échappée belle 11:05
    L'OL Lyonnes domine face au Havre 10:10
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air mauvaise ce dimanche 09:22
    Un dimanche sous le soleil à Lyon 08:36
    Un passager agité menace de faire exploser le train près de Lyon 13/12/25
    Jule Brand élue joueuse du mois de novembre, première distinction de la saison pour OL Lyonnes 13/12/25
    Villefranche-sur-Saône : le marché couvert rouvre ses portes après un an de travaux 13/12/25
    Un fusil et des cartouches découverts après des tirs, un suspect interpellé 13/12/25
    La préfecture du Rhône appelle à la vigilance sur les routes avant les fêtes 13/12/25
    Danses en dissonances aux Subs 13/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut