Lyon : le métro B ne circulera pas ce dimanche 2 novembre

La ligne B du métro sera interrompue ce dimanche 2 novembre jusqu’à 11 h pour des essais destinés à améliorer le confort des voyageurs. Des bus relais assureront la liaison.

La ligne de métro B ne fonctionnera pas ce dimanche 2 novembre, et ce jusqu'à 11 h annonce TCL. En effet, les équipes effectuent des essais destinés à améliorer la capacité et le confort des voyageurs. Ce dysfonctionnement sera effectif jusqu'à 11 h. Les premiers départs sont attendus à 11 h 01 (vers Charpennes) et 11 h 02 (vers Hôpital St-Genis-Laval).

A noter que des bus relais seront mis en place pour combler ce manque. Toutefois, ces bus ne desservent pas les stations Stade de Gerland Le Lou et Gare d'Oullins.