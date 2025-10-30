Actualité
Métro à l’arrêt. @GL

Lyon : le métro B ne circulera pas ce dimanche 2 novembre

  • par Romain Balme

    • La ligne B du métro sera interrompue ce dimanche 2 novembre jusqu’à 11 h pour des essais destinés à améliorer le confort des voyageurs. Des bus relais assureront la liaison.

    La ligne de métro B ne fonctionnera pas ce dimanche 2 novembre, et ce jusqu'à 11 h annonce TCL. En effet, les équipes effectuent des essais destinés à améliorer la capacité et le confort des voyageurs. Ce dysfonctionnement sera effectif jusqu'à 11 h. Les premiers départs sont attendus à 11 h 01 (vers Charpennes) et 11 h 02 (vers Hôpital St-Genis-Laval).

    A noter que des bus relais seront mis en place pour combler ce manque. Toutefois, ces bus ne desservent pas les stations Stade de Gerland Le Lou et Gare d'Oullins.

