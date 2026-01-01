Pollution de l’air : le niveau information-recommandation activé dès demain dans le Rhône

La préfecture du Rhône active dès demain, vendredi 2 janvier, le niveau information-recommandation face à l’épisode de pollution de l’air que connaît le bassin lyonnais/Nord Isère.

Face à l’épisode de pollution de type combustion, polluant PM10, que connaît une nouvelle fois le bassin lyonnais/Nord Isère depuis ce matin, la préfecture du Rhône activera dès demain, vendredi 2 janvier le niveau information-recommandation sur l’ensemble du département du Rhône. Pour rappel, ce niveau n’implique aucune mesure contraignante, mais des recommandations sont toutefois faites.

Limiter les déplacements

Il est notamment conseillé aux personnes vulnérables de limiter leurs déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe et de limiter les activités intenses en plein air, mais aussi à l’intérieur. Il est également recommandé de ne pas utiliser les appareils de chauffage au bois d’appoint (inserts, poêles, chaudières installées avant 2000) et les groupes électrogènes, ainsi que de limiter la température de son logement à 19 degrés.

Les modes de transport permettant de limiter les émissions de polluants (vélo, transports en commun, co-voiturage…) sont à privilégier durant l’épisode de pollution, tandis qu’il est demandé aux entreprises d’adapter les horaires des employés et de privilégier le télétravail. Les véhicules classés Crit’air 5,4 et 3 ou non-classés restent interdits dans la Zone à Faibles Émissions (ZFE) de la métropole de Lyon

Collectivités, agriculteurs et industriels

La préfecture du Rhône recommande par ailleurs aux collectivités de promouvoir l'humidification, l'arrosage ou toute technique rendant les poussières moins volatiles, ainsi que de réduire l'activité des chantiers générateurs de poussières. La gratuité du stationnement résidentiel, l’utilisation des parkings relais et le développement des pratiques de mobilité les moins polluantes sont encouragés.

Du côté des industriels, les opérations d’écobuage, de broyage et de brûlage à l’air libre sont par ailleurs à suspendre, quand les opérations émettrices de particules et d'oxydes d'azote, ainsi que les chantiers générateurs de poussières sont à reporter.