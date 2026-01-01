Actualité
(photo : Florent Deligia).

Pollution de l’air : le niveau information-recommandation activé dès demain dans le Rhône

  • par Clémence Margall

    • La préfecture du Rhône active dès demain, vendredi 2 janvier, le niveau information-recommandation face à l’épisode de pollution de l’air que connaît le bassin lyonnais/Nord Isère.

    Face à l’épisode de pollution de type combustion, polluant PM10, que connaît une nouvelle fois le bassin lyonnais/Nord Isère depuis ce matin, la préfecture du Rhône activera dès demain, vendredi 2 janvier le niveau information-recommandation sur l’ensemble du département du Rhône. Pour rappel, ce niveau n’implique aucune mesure contraignante, mais des recommandations sont toutefois faites.

    Limiter les déplacements

    Il est notamment conseillé aux personnes vulnérables de limiter leurs déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe et de limiter les activités intenses en plein air, mais aussi à l’intérieur. Il est également recommandé de ne pas utiliser les appareils de chauffage au bois d’appoint (inserts, poêles, chaudières installées avant 2000) et les groupes électrogènes, ainsi que de limiter la température de son logement à 19 degrés.

    Les modes de transport permettant de limiter les émissions de polluants (vélo, transports en commun, co-voiturage…) sont à privilégier durant l’épisode de pollution, tandis qu’il est demandé aux entreprises d’adapter les horaires des employés et de privilégier le télétravail. Les véhicules classés Crit’air 5,4 et 3 ou non-classés restent interdits dans la Zone à Faibles Émissions (ZFE) de la métropole de Lyon

    Collectivités, agriculteurs et industriels

    La préfecture du Rhône recommande par ailleurs aux collectivités de promouvoir l'humidification, l'arrosage ou toute technique rendant les poussières moins volatiles, ainsi que de réduire l'activité des chantiers générateurs de poussières. La gratuité du stationnement résidentiel, l’utilisation des parkings relais et le développement des pratiques de mobilité les moins polluantes sont encouragés.

    Du côté des industriels, les opérations d’écobuage, de broyage et de brûlage à l’air libre sont par ailleurs à suspendre, quand les opérations émettrices de particules et d'oxydes d'azote, ainsi que les chantiers générateurs de poussières sont à reporter.

    à lire également
    central nucélaire
    Article payant Et si... le projet EPR2 implosait ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pollution de l’air : le niveau information-recommandation activé dès demain dans le Rhône 15:41
    central nucélaire
    Article payant Et si... le projet EPR2 implosait ? 15:24
    Article payant Les Verts lyonnais ont-ils peur d’être encore écolos ? 14:43
    Pompe à essence / carburant
    Carburant, Smic, contrôles techniques… Ce qui change au 1er janvier 2026 14:00
    Patrick Mehlen
    Le Lyonnais du mois : Patrick Mehlen 13:23
    d'heure en heure
    Métropole de Lyon : une nuit calme malgré 15 interpellations et 80 voitures brûlées lors du Nouvel An 12:55
    bouchon lyonnais
    Article payant Les restaurants du mois à Lyon : La Meunière x Le Garet 12:30
    Quoi de neuf à Lyon ? 11:48
    Pollution : la qualité de l’air est de nouveau mauvaise à Lyon ce jeudi 11:06
    Réfugiés albanais plan Grand Froid janvier 2017 © Tim Douet_0047
    Plan grand froid : un deuxième gymnase de Lyon réquisitionné 10:25
    Le Rhône et cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes restent en vigilance grand froid  09:52
    Article payant Ce que dit la science : de meilleures siestes à -5°C ? 09:30
    Météo : une nouvelle journée ensoleillée mais particulièrement froide ce 1er janvier à Lyon  09:09
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut