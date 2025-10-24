Région Auvergne Rhône-Alpes : un élu LR passe au RN

Le maire de Boulieu-lès-Annonay, Damien Bayle, quitte le groupe de Laurent Wauquiez au conseil régional. Il rejoint l’Union des droites républicaines, alliée au Rassemblement National. Une décision saluée par son nouveau parti.

La politique aussi a son mercato ! Par l'intermédiaire d'un communiqué publié ce jeudi 23 octobre, le groupe régional du Rassemblement National annonce le "recrutement" de Damien Bayle, actuellement conseiller à la Région et maire de Boulieu-lès-Annonay (Ardèche) . L'élu républicain quitte donc le groupe présidé par Laurent Wauquiez pour rejoindre l'Union des droites républicaines (UDR), alliée au RN.

Le parti à la flamme renforce donc son influence au sein du conseil régional, en passant de 14 à 15 membres. Le groupe RN évoque un choix "courageux et lucide", de la part de Damien Bayle. Le communiqué félicite également son refus du "renoncement des valeurs patriotiques qui gangrène de plus en plus son ancienne famille", et de la "division prônée par Laurent Wauquiez et Fabrice Pannekoucke à la Région."