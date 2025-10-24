Actualité
@Auvergne Rhône-Alpes

Région Auvergne Rhône-Alpes : un élu LR passe au RN

  • par Romain Balme

    • Le maire de Boulieu-lès-Annonay, Damien Bayle, quitte le groupe de Laurent Wauquiez au conseil régional. Il rejoint l’Union des droites républicaines, alliée au Rassemblement National. Une décision saluée par son nouveau parti.

    La politique aussi a son mercato ! Par l'intermédiaire d'un communiqué publié ce jeudi 23 octobre, le groupe régional du Rassemblement National annonce le "recrutement" de Damien Bayle, actuellement conseiller à la Région et maire de Boulieu-lès-Annonay (Ardèche) . L'élu républicain quitte donc le groupe présidé par Laurent Wauquiez pour rejoindre l'Union des droites républicaines (UDR), alliée au RN.

    Le parti à la flamme renforce donc son influence au sein du conseil régional, en passant de 14 à 15 membres. Le groupe RN évoque un choix "courageux et lucide", de la part de Damien Bayle. Le communiqué félicite également son refus du "renoncement des valeurs patriotiques qui gangrène de plus en plus son ancienne famille", et de la "division prônée par Laurent Wauquiez et Fabrice Pannekoucke à la Région."

    à lire également
    La Région AURA
    TNG, Givors... Les écologistes dénoncent les déboires judiciaires du "système Wauquiez"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Police municipale
    Saint-Priest : près de 430 personnes contrôlées et plusieurs interpellations 15:41
    Région Auvergne Rhône-Alpes : un élu LR passe au RN 15:05
    Saône-et-Loire : le ministre Sébastien Martin suspendu du parti les Républicains 14:14
    Villeurbanne : le Café de la Paix fermé, il servait de "refuge à des trafiquants" 13:27
    Lyon : 14 logements étudiants réhabilités par Grand Lyon Habitat 12:41
    d'heure en heure
    Dermatose nodulaire : à Mâcon, la vigilance est de mise, même pour les chevaux 11:55
    Incendie mortel dans une cave à Lyon : la piste criminelle étudiée 11:19
    faits divers
    Loire : deux jeunes adolescents arrêtés pour avoir livré de la drogue dans une prison 10:47
    Une future centrale photovoltaïque à Montagnieu ? 10:21
    Quel avenir pour les travaux du tunnel du Mont-Blanc ? 10:16
    Conseil de la métropole Grand Lyon
    Arnaque : une femme se fait passer pour une infirmière de la Métropole de Lyon et cible des personnes âgées 09:41
    Le Groupe SEB affiche un chiffre d'affaires stable et prévoit un plan d'économies 09:10
    PAF Police aux frontières
    Meurtre d'un chrétien irakien à Lyon : le principal suspect bientôt extradé vers la France 08:44
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut