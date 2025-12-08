Actualité
Sameer Al-DOUMY / AFP

Trois individus tentent de voler plus de 100 000 euros de vêtements dans une boutique lyonnaise

  • par Loane Carpano

    • Dans la nuit du 6 au 7 décembre, trois individus ont tenté de dérober l'équivalent de 100 000 euros dans la boutique de luxe "Luxury Outlet" située à Lyon.

    A l'approche des fêtes, un nouveau vol a eu lieu en plein centre ville de Lyon. Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 décembre, le magasin de luxe "Luxury Outlet", situé en bas du Sofitel Bellecour, a été cambriolé aux alentours de 4 h 30 du matin.

    Selon les informations du Progrès, trois individus auraient fracturé la vitrine, avant de s'emparer de portants et d'articles du magasin, puis de prendre la fuite à bord de leur fourgon. Suivis par la police pour "conduite dangereuse", les trois individus ont été rattrapés à hauteur du quai du Canada à Gerland. L'un des trois hommes, âgé de dix-neuf ans, a été interpellé, tandis que les deux autres ont pris la fuite.

    Le butin estimé à plus de 100 000 euros

    Quelle surprise pour les policiers de tomber nez-à-nez avec une importante quantité de vêtements de luxe lors de la fouille du véhicule. Estimé à plus de 100 000 euros, le butin a pu être rendu à son propriétaire.

    Le malfaiteur arrêté à été déféré ce lundi au parquet de Lyon en vue d’une ouverture d’une information judiciaire. Toujours en fuite, ses complices font quant à eux l'objet d'une enquête de la DIPN (division interdépartementale de la police nationale).

    Lire aussi : Lyon, point de départ d'un trafic international de voitures de luxe, le réseau démantelé

    Laisser un commentaire

