Une nouvelle étude de l’INSEE révèle l’origine des 520 000 Lyonnais : 26% d'entre eux sont nés à Lyon, alors que la population a augmenté entre 2016 et 2022.

Dans un rapport publié ce lundi 8 décembre, l'INSEE a dévoilé une infographie répertoriant les lieux de naissances des quelques 520.000 lyonnaises et lyonnais. Résultat, 26% des habitants de la Capitales des Gaules y sont nés. Si l'on se réfère aux chiffres de l'institut datant de 2020, c'est plus que Bordeaux (24%), mais toujours moins que Paris (30%) et Marseille, où un habitant sur deux est natif de la cité phocéenne.

Concernant les lieux de naissances des autres lyonnais, on remarque une forte concentration d'individus nés au sein de la région Auvergne Rhône-Alpes (27%). La part la plus importante des lyonnais est native d'un autre endroit en France. Enfin, les personnes nés à l'étranger représentent 18 % de la population lyonnaise.

Des natifs surreprésentés dans le 4ème arrondissement

Ce que nous apprend également ce rapport, c'est la part de ces catégories par arrondissement. Par exemple, le 4ème est majoritairement constitué de natifs de Lyon, quand les franciliens s'installent plutôt dans le 6ème arrondissement. Paradoxe pour les 8ème et 9ème arrondissement qui ont la particularité de "concentrer davantage d’habitants nés à l’étranger que les autres arrondissements (22 % contre 18 %)" tout en accueillant une part importante de natifs lyonnais.

A noter que la population lyonnaise est en pleine croissance. Toujours selon les chiffres de l'INSEE, elle a augmenté de 0,2% par an entre 2016 et 2022, ce qui équivaut à 850 habitants supplémentaires annuellement.