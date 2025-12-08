Interpol reste à Lyon, une extension officialisée ce mardi

C’est confirmé : Interpol ne quittera pas Lyon. Face à des effectifs en forte croissance, l’organisation internationale agrandit son siège du 6e arrondissement, un projet financé par l’État et les collectivités pour plus de 60 millions d’euros.

C'est officiel, l'organisation policière internationale ne déménagera pas de son siège lyonnais. Situé quai Charles-de-Gaulle (Lyon 6e ) depuis sa création en 1989, le siège mondial d’Interpol va même s'agrandir, devenu trop petit au vu de l'accroissement des effectifs. En effet, l'organisation accueillait à l’origine 254 fonctionnaires de police et des services d’appui. Elle est passée à 741 agents en 2019, à près de 1 000 actuellement.

De quoi pousser Interpol a dû louer des bureaux supplémentaires. Coût annuel : 2 millions d'euros. Cette extension sera donc officialisée ce mardi 9 décembre par le secrétaire général d’Interpol, Valdecy Urquiza, et Fabienne Buccio, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet accord permettra notamment de définir la répartition des divers financements.

Pour financer cet agrandissement devenu nécessaire, les collectivités mettent la main à la poche. L’État, la Région et la Métropole de Lyon payeront 61,2 millions d’euros pour l’agrandissement des locaux tandis que la Ville de Lyon a apporté le foncier, cédé à l’euro symbolique. Ce dernier est estimé à 16 millions d'euros. Enfin, Interpol assurera la rénovation des bâtiments existants. Livraison du tout prévue pour 2029.