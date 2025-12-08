Dimanche 7 décembre en soirée, un incendie s'est déclaré dans une pizzeria du quartier Saint-Paul, située en plein périmètre de la Fête des Lumières.

Les gyrophares des camions de pompiers ont fait contraste avec les illuminations de la Fête des Lumières. Dimanche 7 décembre en soirée, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment du quartier Saint-Paul (Vieux-Lyon). Selon le Progrès, le feu serait parti de la gaine d'un four d'une pizzeria située quai Bondy dans le Vieux-Lyon.

Stationnés non loin de là, une quinzaine de pompiers et cinq engins ont pu rapidement intervenir sur place. L'incendie a été maîtrisé et aucune victime n'est à déplorer.

