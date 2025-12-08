Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Lyon : un incendie se déclare dans le périmètre de la Fête des Lumières

  • par Loane Carpano

    • Dimanche 7 décembre en soirée, un incendie s'est déclaré dans une pizzeria du quartier Saint-Paul, située en plein périmètre de la Fête des Lumières.

    Les gyrophares des camions de pompiers ont fait contraste avec les illuminations de la Fête des Lumières. Dimanche 7 décembre en soirée, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment du quartier Saint-Paul (Vieux-Lyon). Selon le Progrès, le feu serait parti de la gaine d'un four d'une pizzeria située quai Bondy dans le Vieux-Lyon.

    Stationnés non loin de là, une quinzaine de pompiers et cinq engins ont pu rapidement intervenir sur place. L'incendie a été maîtrisé et aucune victime n'est à déplorer.

    Lire aussi : Lyon : percutée, une cycliste coincée sous le tramway T6

    à lire également
    "Pas acceptable" : les écologistes comparés à la peste par un soutien d'Aulas

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "Pas acceptable" : les écologistes comparés à la peste par un soutien d'Aulas 15:33
    Lyon : un incendie se déclare dans le périmètre de la Fête des Lumières 14:56
    Seulement 1 lyonnais sur 4 est né dans la Capitale des Gaules selon cette étude 14:19
    Dates limites, démarches… tout savoir sur l'inscription aux listes électorales pour les municipales 2026 à Lyon 13:44
    "La Terre" d’Émile Zola au théâtre de la Croix-Rousse  13:11
    d'heure en heure
    André Soulier
    Doyen du barreau de Lyon, André Soulier tire sa révérence 12:39
    Pourquoi célèbre-t-on la Fête des Lumières à Lyon ? 11:58
    Lyon : percutée, une cycliste coincée sous le tramway T6 11:11
    Tiffany joncour
    Métropolitaines 2026 : le RN lance sa campagne et nomme ses chefs de file à Lyon 10:35
    Péage
    Près de Lyon : deux retraités interpellés en possession de 200 kilos de cannabis 10:00
    Renaud Payre est vice-président de la Métropole chargé du logement. Il donne sa vision de la conjoncture et les solutions qu’il envisage.
    Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard choisit Renaud Payre pour piloter sa campagne 09:19
    Tarare : un sexagénaire meurt en chutant de son toit 08:44
    PFAS au sud de Lyon : la préfecture confirme la nette baisse des rejets d’Arkema et Daikin 08:28
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut