Face à la hausse des agressions, la Région Auvergne Rhône-Alpes distribue 200 boutons d’alerte connectés aux buralistes. Un dispositif discret pour prévenir plus vite la police et dissuader les braquages.

"Informer alerter enregistrer". Ce sont les trois utilités de ce dispositif d'alerte destiné à renforcer la sécurité des buralistes. 200 boutons ont été cédés à la confédération des buralistes ce lundi 8 décembre par le président de la région Auvergne Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke. Ils seront ensuite distribués aux quelques 2 900 buralistes présents sur le territoire. Une action qui intervient alors que plusieurs buralistes ont été agressés depuis plusieurs mois, notamment près de Lyon et dans le Puy-de-Dôme.

Concrètement, ces boutons discrets et connectés au smartphone permettront d'appeler la police plus rapidement en cas d'agressions. Ils peuvent contenir jusqu'à cinq numéros de téléphone. Ce dispositif sera combiné à un sticker collé à l'entrée de chaque établissement dans le but de dissuader les potentiels braqueurs. Une "excellente initiative" selon Jean Paul Mengeon, secrétaire général adjoint de la confédération des buralistes alors que les buralistes ont subi pas moins de 5000 actions agressives sur l'année 2024. A noter que ce dispositif a déjà été testé par la région dans le cadre des violences faites aux femmes.

"Comptez sur nous pour nous en demander davantage"

La Région Auvergne Rhône-Alpes est la première région en France à équiper ses buralistes d'un système de sécurité entièrement financé. Cependant, Pierre Romero, secrétaire général de la confédération des buralistes se veut réaliste, "comptez sur nous pour nous en demander davantage" annonce-t-il. Il rappelle également l'importance de mettre en place cette pratique au niveau national afin "d'agir et ne pas laisser faire".

Avec ce dispositif "simple mais efficace" dixit Renaud Pfeffer, vice-président de la Région à la sécurité, Fabrice Pannekoucke espère "donner l'exemple" et susciter "un élan collectif". Le coût à l'unité de ces boutons est estimé à une petite centaine d'euros.