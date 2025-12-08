Pourquoi célèbre-t-on la Fête des Lumières à Lyon ?

Nouvel appel à candidatures pour les Lumignons du coeur, à l’occasion de la Fête des Lumières 2023

Comme chaque année, des millions de visiteurs se sont rendus à Lyon pour assister à la traditionnelle Fête des Lumières. Lyon Capitale vous explique les origines de l'événement.

Chaque année au mois de décembre, des millions de visiteurs venus du monde entier se pressent dans les rues de Lyon pour assister à la traditionnelle "Fête des Lumières". Illuminations, spectacles, sons et lumières, la fête est au fil des ans devenue de plus en plus populaire et spectaculaire. Mais savez-vous d'où cette fête tient son origine et ce qu'est réellement célébré chaque 8 décembre ? Lyon Capitale vous explique.

Origines de la Fête des Lumières

Tout commence au XVIIe siècle. Alors que l'épidémie de peste se propage en France. Le 8 septembre 1643, les échevins de la Ville de Lyon montent à Fourvière pour célébrer le jour de la fête de la Nativité de la Sainte Vierge. Ce jour-là, les échevins font la promesse à la Vierge Marie, de remonter lui rendre hommage chaque année, si l'épidémie de peste est stoppée.

La légende raconte que la peste s'arrêta grâce à la protection de la Vierge Marie. Depuis, un pèlerinage se déroule chaque 8 septembre afin de tenir la promesse des échevins.

Mais alors pourquoi le 8 décembre ?

Mais alors pourquoi la Fête des Lumières est-elle organisée le 8 décembre et non le 8 septembre ? Pour le comprendre, il faut remonter à l'année 1852. Cette année-là, une nouvelle statue dorée de la Vierge Marie doit être inaugurée sur la colline de Fourvière le 8 septembre. Mais le jour venu, une importante crue de la Saône repousse la cérémonie au 8 décembre.

Le 8 décembre, alors que la statue doit officiellement être inaugurée, de nouvelles perturbations inquiètent les Lyonnais. Heureusement, dans la soirée, le ciel se dégage. Lyonnaises et Lyonnais disposent alors des bougies à leurs fenêtres. A la nuit tombée, la ville entière est illuminée. Les autorités religieuses décident de suivre le mouvement et la chapelle de Fourvière est elle aussi mise en lumière.

Naissance en 1989

Depuis, il est de coutume d'allumer une bougie sur sa fenêtre chaque 8 décembre. D'abord fête religieuse, la Fête des Lumières est au fil du temps devenue laïque. En 1989, sous l'impulsion du maire Michel Noir, la Fête des Lumières s'étend en ville. Depuis, de nombreux sites de la Ville sont animés de jeux de Lumière pendant plusieurs jours.

