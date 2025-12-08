Actualité
André Soulier
@Antoine Merlet

Doyen du barreau de Lyon, André Soulier tire sa révérence

  • par Nathan Chaize

    • André Soulier va mettre fin à sa carrière d'avocat ce lundi 8 décembre. Après 67 ans de plaidoiries, le doyen du barreau de Lyon tire sa révérence.

    Le doyen du barreau de Lyon, André Soulier raccroche la robe. Après 67 ans de plaidoiries, l'avocat va rencontrer le bâtonnier de Lyon ce lundi pour lui signifier sa décision indiquent nos confrères du Progrès. Adjoint à la mairie de Lyon pendant vingt ans, André Soulier avait été choisi pour assurer la défense du cardinal Philippe Barbarin en 2019. Il a également défendu le gang des Lyonnais aux côtés de Joannès Ambre.

    L'affaire Deveaux reste par ailleurs l'un de ses dossiers emblématiques. Jean-Marie Deveaux avait été accusé à tort du meurtre d'une fillette dans la banlieue lyonnaise. Condamné à 20 ans de réclusion criminelle en 1963, il a finalement été acquitté en 1969. André Soulier obtiendra l'indemnisation de son client, inspirant la loi du 17 juillet 1970 qui instaurera le principe d'indemnisation des personnes incarcérées à tort.

    L'avocat a également siégé au Parlement européen de 1992 à 1999 où a occupé le poste de questeur. De 1977 à 1983, il siège au conseil régional dont il deviendra vice-président en 1983. Dans un entretien au Progrès en 2021, il confiait que son "seul regret" était de "ne pas avoir été maire de Lyon". Une fonction qu'il a été proche d'exercer en 1989 avant que Francisque Collomb, dont il était premier adjoint, ne décide finalement de rempiler.

    Lire aussi : Mémoires. André Soulier : les tribulations d’un avocat lyonnais en Gaule

    à lire également
    Pourquoi célèbre-t-on la Fête des Lumières à Lyon ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    André Soulier
    Doyen du barreau de Lyon, André Soulier tire sa révérence 12:39
    Pourquoi célèbre-t-on la Fête des Lumières à Lyon ? 11:58
    Lyon : percutée, une cycliste coincée sous le tramway T6 11:11
    Tiffany joncour
    Métropolitaines 2026 : le RN lance sa campagne et nomme ses chefs de file à Lyon 10:35
    Péage
    Près de Lyon : deux retraités interpellés en possession de 200 kilos de cannabis 10:00
    d'heure en heure
    Renaud Payre est vice-président de la Métropole chargé du logement. Il donne sa vision de la conjoncture et les solutions qu’il envisage.
    Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard choisit Renaud Payre pour piloter sa campagne 09:19
    Tarare : un sexagénaire meurt en chutant de son toit 08:44
    PFAS au sud de Lyon : la préfecture confirme la nette baisse des rejets d’Arkema et Daikin 08:28
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce lundi 8 décembre 08:08
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:45
    L'OL se rate à Lorient et voit le podium s'éloigner 07:27
    Un 8 décembre lumineux et très doux à Lyon, jusqu'à 15 degrés attendus 07:14
    Eugénie Guillermin
    "Des apprentis font les béarnaises que leur chef de partie ne sait plus faire" s'étrangle Eugénie Guillermin 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut