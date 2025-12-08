Doyen du barreau de Lyon, André Soulier tire sa révérence

André Soulier va mettre fin à sa carrière d'avocat ce lundi 8 décembre. Après 67 ans de plaidoiries, le doyen du barreau de Lyon tire sa révérence.

Le doyen du barreau de Lyon, André Soulier raccroche la robe. Après 67 ans de plaidoiries, l'avocat va rencontrer le bâtonnier de Lyon ce lundi pour lui signifier sa décision indiquent nos confrères du Progrès. Adjoint à la mairie de Lyon pendant vingt ans, André Soulier avait été choisi pour assurer la défense du cardinal Philippe Barbarin en 2019. Il a également défendu le gang des Lyonnais aux côtés de Joannès Ambre.

L'affaire Deveaux reste par ailleurs l'un de ses dossiers emblématiques. Jean-Marie Deveaux avait été accusé à tort du meurtre d'une fillette dans la banlieue lyonnaise. Condamné à 20 ans de réclusion criminelle en 1963, il a finalement été acquitté en 1969. André Soulier obtiendra l'indemnisation de son client, inspirant la loi du 17 juillet 1970 qui instaurera le principe d'indemnisation des personnes incarcérées à tort.

L'avocat a également siégé au Parlement européen de 1992 à 1999 où a occupé le poste de questeur. De 1977 à 1983, il siège au conseil régional dont il deviendra vice-président en 1983. Dans un entretien au Progrès en 2021, il confiait que son "seul regret" était de "ne pas avoir été maire de Lyon". Une fonction qu'il a été proche d'exercer en 1989 avant que Francisque Collomb, dont il était premier adjoint, ne décide finalement de rempiler.

