Après L’Assommoir, Anne Barbot adapte La Terre d’Émile Zola au théâtre de la Croix-Rousse. Un grand spectacle populaire qui brosse un portrait saisissant et charnel de la paysannerie.

"La Terre", texte d’Émile Zola est adapté au théâtre de la Croix-Rousse. Tout se déroule dans une ferme familiale : devenu trop vieux, le père se résigne à faire don de ses terres à ses trois enfants. Cet héritage divise le clan. Et pose des questions qui demeurent d’actualité. Vaut-il mieux cultiver sa propre terre et l’utiliser pour se nourrir ou investir et emprunter pour récolter plus ?

Au fil des saisons dominées par la nature, les scènes s’enchaînent dans le décor de la ferme familiale ouverte sur la grange à foin : mariage, repas, labour, récolte… Anne Barbot dépeint avec justesse une communauté qui se tue à la tâche, la violence des hommes qui s’abîment dans l’alcool, les fermiers qui s’inquiètent des caprices du ciel et du cours du blé.

La Terre – Du 10 au 13 décembre au théâtre de la Croix-Rousse