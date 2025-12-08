Culture
"La Terre" d’Émile Zola au théâtre de la Croix-Rousse 

  • par Caïn Marchenoir

    • Après L’Assommoir, Anne Barbot adapte La Terre d’Émile Zola au théâtre de la Croix-Rousse. Un grand spectacle populaire qui brosse un portrait saisissant et charnel de la paysannerie.

    "La Terre", texte d’Émile Zola est adapté au théâtre de la Croix-Rousse. Tout se déroule dans une ferme familiale : devenu trop vieux, le père se résigne à faire don de ses terres à ses trois enfants. Cet héritage divise le clan. Et pose des questions qui demeurent d’actualité. Vaut-il mieux cultiver sa propre terre et l’utiliser pour se nourrir ou investir et emprunter pour récolter plus ?

    Au fil des saisons dominées par la nature, les scènes s’enchaînent dans le décor de la ferme familiale ouverte sur la grange à foin : mariage, repas, labour, récolte… Anne Barbot dépeint avec justesse une communauté qui se tue à la tâche, la violence des hommes qui s’abîment dans l’alcool, les fermiers qui s’inquiètent des caprices du ciel et du cours du blé. 

    La Terre – Du 10 au 13 décembre au théâtre de la Croix-Rousse

    Pourquoi célèbre-t-on la Fête des Lumières à Lyon ?

