Saint-Priest : près de 430 personnes contrôlées et plusieurs interpellations

Une vaste opération de sécurisation a été menée les 21 et 22 octobre dans le quartier Louis-Braille à Saint-Priest. Près de 80 policiers et agents ont été mobilisés.

Saint-Priest a été le théâtre, en début de semaine, d’une importante opération "ville sécurité renforcée" pilotée par la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône. Objectif : renforcer la présence des forces de l’ordre dans les quartiers sensibles et lutter contre les trafics et l’insécurité du quotidien.

A lire aussi : Vénissieux : 716 personnes contrôlées lors d'une opération sur le boulevard Ambroise Croizat



Pendant deux jours, 80 agents — policiers nationaux, police municipale et agents de la RATP — ont multiplié les contrôles dans le quartier Louis-Braille. Au total, 428 personnes ont été contrôlées, trois interpellations ont eu lieu pour trafic de stupéfiants et vol avec violence, et quatre étrangers en situation irrégulière ont été remis à la police aux frontières.

Le bilan fait également état de 60 infractions constatées, d’un kilo de résine de cannabis saisi et de plusieurs véhicules immobilisés. Cinq commerces ont été contrôlés : deux ont été mis en demeure pour non-respect des règles d’hygiène, trois amendes fiscales ont été dressées et un établissement a fait l’objet d’une fermeture administrative immédiate.

Lire aussi : Lyon : plus de 700 personnes contrôlées lors d’une opération à la Guillotière