Traitée de "caution" par le député insoumis du Rhône Abdelkader Lahmar lors d’un débat sur l’immigration, Hanane Mansouri (UDR), a saisi la présidente Yaël Braun-Pivet pour demander une mesure disciplinaire.

Le député du Rhône, Abdelkader Lahmar est dans l'œil du cyclone à l'Assemblée nationale après un incident et des paroles qu'il a prononcées ce jeudi dans l'hémicycle. Alors que Hanane Mansouri, députée UDR, défendait une proposition de loi du Rassemblement national visant à rétablir le délit de séjour irrégulier sur le sol français, le député rhodanien l'aurait qualifiée de "caution".

L'élue d'extrême droite a aussitôt réagi : "Pardon ? Je note qu'un de mes collègues me traite de caution". Quelques heures plus tard, dans un courrier adressé à la présidente de l'Assemblée, la jeune députée affirme que cette remarque faisait référence à ses origines marocaines et la juge "profondément déplacée". Elle appelle à ce qu’une sanction disciplinaire soit envisagée à l'encontre d'Abdelkader Lahmar, dénonçant "une dérive" qu’il ne faudrait pas laisser passer.

Ce matin, lors de mon passage à la tribune de l’Assemblée nationale, @AK_Lahmar m’a traitée de « caution » en raison de mes origines.



La gauche est à court d’arguments.



J’en appelle à @YaelBRAUNPIVET pour que ce député soit sanctionné à la hauteur de son indécence. pic.twitter.com/wuCeXpVjHs — Hanane Mansouri (@hanane_mnsr) October 30, 2025

Le groupe UDR, à commencer par son président, Eric Ciotti - qui a lui même écrit à Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée pour demander à ce que "les responsables soient punis" après "une attaque raciste inacceptable" - , et plusieurs élus du RN ont rapidement apporté leur soutien à Hanane Mansouri. Laure Lavalette a fustigé une "attaque raciste dégoûtante" et mis en cause le comportement des Insoumis dans l’hémicycle.

Contacté, Abdelkader Lahmar n’a pas répondu à nos sollicitations. L’incident ravive les tensions autour des débats sur l’immigration, qui continuent d’enflammer la Chambre basse.