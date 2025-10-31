Actualité
Les premières navettes fluviales TCL mises en service en juin 2025. ©CM

Vigilance crue : la navette fluviale à l'arrêt jusqu'à dimanche à Lyon

  • par Loane Carpano

    • En raison de la vigilance jaune crue instaurée dans le Rhône, la navette fluviale Navigône ne circulera pas du 31 octobre au 2 novembre à Lyon.

    Malgré un temps calme attendu ce vendredi 31 octobre, la vigilance jaune crue est toujours de mise dans le Rhône et plus particulièrement sur la Saône : "Suite aux pluies de ces derniers jours sur le bassin amont de la Saône et de ses principaux affluents , les niveaux de la Saône à Lyon sont à la hausse durable pour au moins 24h00", explique Météo France.

    En raison de cette hausse des eaux prévue, et pour une question de sécurité, la navette fluviale Navigône TCL ne circulera pas à compter de ce vendredi, et ce, jusqu'au dimanche 2 novembre au matin.

    Les usagers de la navette sont invités à emprunter les autres transports du réseau TCL pour rejoindre Vaise, la Presqu'île et Confluence.

    Lire aussi : À Lyon, on a testé les navettes fluviales TCL Navigônes en pleine canicule

