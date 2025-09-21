Un homme transportant de la drogue retrouvé à Vénissieux

Un homme transportant de la drogue a été interpellé en fin de journée ce samedi 20 septembre dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux.

Les faits se sont déroulés vers 18h30, alors qu'un équipage de police a repéré un homme transportant un sachet au boulevard Lénine. L'homme s'est rapidement débarrassé du contenant, soit 900 grammes de cannabis, avant de prendre la fuite en courant.

L'homme, qui faisait l'objet d'un mandat de recherche pour évasion délivré par le tribunal de Melun, en Seine-et-Marne, est rapidement retrouvé dans le quartier des Minguettes. Il a ensuite été placé en garde à vue. Une enquête est en cours actuellement.