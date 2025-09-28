Faits divers
Villeurbanne : un policier reçoit un coup de coude à la mâchoire

  • par Claire Martinez

    • Un contrôle routier a mal tourné ce vendredi 26 septembre à Villeurbanne. Un automobiliste a porté un coup de coude à la mâchoire d'un agent de la brigade motorisée après un refus d'obtempérer. L'homme a été mobilisé et interpellé.

    Les faits se sont déroulés rue Commandant-L'Herminier à Villeurbanne, ce vendredi 26 septembre. Vers 10h40, un équipage de la brigade motocycliste et de sécurité routière départementale (BMSRD) a interrompu la fuite d'un conducteur. Après avoir refusé d'obtempérer, l'automobiliste a agressé un policier lors de l'arrestation, lui portant un coup de coude à la mâchoire, avant d’être rapidement maîtrisé et menotté.

    L'homme interpellé, en situation irrégulière sur le territoire, a procédé à un dépistage de stupéfiants qui s'est révélé positif. Le véhicule qu'il conduisait est de plus suspecté d'être volé et des vérifications sont en cours.

