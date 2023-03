Samedi 11 mars, le Sénat a adopté le projet de loi sur la réforme des retraites par 195 voix pour et 112 contre. Les sénateurs du Rhône ont majoritairement voté pour.

"Une étape importante a été franchie" s'est félicitée samedi Élisabeth Borne, la Première ministre après le vote par le Sénat de la très contestée réforme des retraites. Au terme de dix jours de débats, la Sénat à majorité de droite a adopté le texte du gouvernement par 195 voix pour et 112 contre, approuvant ainsi le report de l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Quatre pour, trois contre

Majoritairement, les sept sénateurs du Rhône ont voté en faveur du texte, quatre se prononçant pour et trois contre.

Sans grande surprise, parmi les "pour" on retrouve trois élus Les Républicains (LR), Étienne Blanc, François-Noël Buffet et Catherine Di Folco. Au sein de leur parti, seulement six sénateurs ont voté "contre" le texte, 18 se sont abstenus et un n’a pas participé au vote, le président du Sénat Gérard Larcher.

Jouant pleinement son rôle dans l’intérêt des Français, le @Senat vient de voter la réforme des retraites à l’issue de 100 h de débats, + de 8900 amendements et 13h passées sur le seul art. 7. J’ai décidé de voter le texte, car cette réforme est indispensable. pic.twitter.com/D7bHxsGFNk — Etienne BLANC (@blanc_etienne) March 13, 2023

Dans le département, le 4e vote "pour" est à mettre au compte de Bernard Fialaire du Rassemblement Démocratique et Social Européen. Une position qui tranche au sein de son groupe, où la majorité des sénateurs ont voté "contre" le texte par 8 voix, contre 3 "pour" et 3 abstentions.

Les trois autres sénateurs du Rhône, affiliés à la gauche, ont logiquement voté "contre" le texte. Il s’agit de Gilbert-Luc Devinaz (PS), Raymonde Poncet (EELV) et Thomas Dossus (EELV).

La sénatrice écologiste @PoncetRaymonde clôt les explications de vote sur la réforme des #retraites : "La pièce qui s’est jouée au Sénat crée un précédent, elle est dangereuse pour l’avenir de la démocratie parlementaire. Ce qui s’est produit ne profitera à aucun", avertit l’élue pic.twitter.com/092sA6APF4 — Public Sénat (@publicsenat) March 11, 2023

Prochaine étape le 15 mars

Désormais, la réforme des retraites doit être étudiée en commission mixte paritaire (CMP) par sept députés et sept sénateurs, qui seront réunis à huis clos dans une salle du Palais Bourbon à partir du 15 mars, jour d’une nouvelle mobilisation contre le projet de loi. Dans le meilleur des scénarios pour l'exécutif, si les députés et les sénateurs parviennent à un accord en CMP, celui-ci devra être validé jeudi 16 mars à partir de 09 heures au Sénat, puis 15 heures à l'Assemblée. Ce dernier vote, s'il est positif, vaudra adoption définitive par le Parlement.