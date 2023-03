L'Académie de Lyon et Pôle emploi s'allient pour l'avenir professionnel des jeunes

L’Académie de Lyon, en lien avec Pôle emploi, expérimente "Avenir Pro" pour accompagner les jeunes en CAP et en baccalauréat professionnel.

L'expérimentation a débuté en 2021 dans l'Académie de Lyon. Elle vise a déterminer l'impact que peut avoir l'accompagnement des lycéens par un conseiller Pôle emploi. Ce projet a été mené dans 12 établissements de l'académie touchant ainsi plus de 350 élèves en dernière année de CAP ou de baccalauréat professionnel. À l'heure du bilan, l'opération est reconduite pour l'année scolaire 2022-2023.

Si l'expérimentation est reconduite, elle évolue. De nouveaux établissements ont rejoint le projet. À présent, une vingtaine de lycées sont partenaires de l'expérimentation et plusieurs établissements des académies de Grenoble et Clermont-Ferrand se sont rapprochés du dispositif. "Le dispositif est résolument tourné vers les jeunes. L’objectif est de leur permettre d’améliorer leur connaissance du marché de l’emploi et d’approfondir leur posture professionnelle", souligne Olivier Dugrip, recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes et recteur de l’académie de Lyon.

