Le parcours de la manifestation du 15 mars à Lyon contre la réforme des retraites

Une nouvelle manifestation est organisée à Lyon ce mercredi 15 mars pour protester contre la réforme des retraites. Le rendez-vous est donné à 13 heures devant la Manufacture des Tabacs.

Ce mercredi 15 mars, l’intersyndicale appelle à une 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, alors que députés et sénateurs étudieront le projet de loi en commission mixte paritaire (CMP), après son passage au Sénat. Dans le meilleur des scénarios pour l'exécutif, si les députés et les sénateurs parviennent à un accord en CMP, celui-ci devra être validé jeudi 16 mars à partir de 9 heures au Sénat, puis 15 heures à l'Assemblée. Ce dernier vote, s'il est positif, vaudra adoption définitive par le Parlement.

Lire aussi : Réforme des retraites : comment ont voté les sénateurs du Rhône sur le projet de loi ?

En marge de ces débats qui se dérouleront dans le huis clos du Palais Bourbon, plusieurs manifestations seront organisées en France, notamment à Lyon. Comme lors des précédentes journées de mobilisation, le cortège s’élancera de la Manufacture des Tabacs, dans le 8e arrondissement, en direction de la place Bellecour, en passant par le cours Gambetta.

Essoufflement ou remobilisation ?

Mardi dernier, sur ce même parcours, entre 25 000 et 50 000 personnes avaient battu le pavé, un record entre Rhône et Saône. La manifestation avait toutefois été émaillée de quelques violences et de nombreuses dégradations, un groupe d’une centaine de casseurs ayant détruit plusieurs vitrines de commerces et du mobilier urbain.

Reste désormais à savoir si les syndicats parviendront à mobiliser les Lyonnais dans ces proportions, après une participation en nette baisse samedi.