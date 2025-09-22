Isère : une portion de la RN85 fermée plusieurs jours en soirée au mois d’octobre

En raison de travaux d’entretien, la RN85 entre Vizille et Laffrey, dans l’Isère, sera fermée en soirée du 1er au 3 octobre, puis du 6 au 10 octobre.

Les usagers devront être prudents au début du mois d’octobre. Afin de réaliser des travaux d’entretien des dépendances vertes, de balayage de chaussée ou encore de signalisation, la RN85 entre Vizille et Laffey, dans l’Isère, sera fermée plusieurs soirs, notamment du 1er au 3 octobre, puis du 6 au 10 octobre, de 20h30 à 6 heures le lendemain.

Durant les travaux, la circulation sera interdite dans les deux sens de circulation pour tous les véhicules, "à l’exception des services d’interventions d’urgence et des riverains", précisent les services de l’État. Des déviations seront mises en place.