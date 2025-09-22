Les gendarmes du Rhône ont annoncé avoir arrêté deux hommes et avoir mis la main sur plus de 240 colis volés.

C'est une affaire qui avait pris de l'ampleur. Depuis de nombreux mois, les gendarmes de la brigade de Neuville-sur-Saône recevaient régulièrement des plaintes concernant des vols de colis dans les boites aux lettres des particuliers. Après avoir enquêté sur ces faits, les gendarmes ont mené une opération le 16 septembre dernier, avec l'appui des PSIG de Sathonay-Camp, de Dardilly et de Saint-Chamond, dans la Loire.

Une opération qui a permis l'interpellation de deux personnes, l'une dans le Rhône, l'autre dans la Loire. Lors de la perquisition, plus de 240 colis sont retrouvés, provenant des vols. Des objets dérobés qui étaient ensuite mis en vente sur internet par les malfaiteurs.

Une trentaine de victimes ont pu être identifiées grâce au travail d'investigation des gendarmes.