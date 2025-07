Six spots où pique-niquer près de Lyon cet été

Basket with bottle, bread and grapes on background of cheering friends

En cette période estivale Lyon Capitale vous partage six spots de pique-nique insolites à Lyon et dans ses environs.

Quoi de mieux en ce mois de juillet, que de profiter d'un bon pique-nique en extérieur. Vue imprenable, décor historique, parc arboré, la ville de Lyon regorge de spots originaux pour déguster son sandwich. Aujourd'hui, la rédaction de Lyon Capitale vous partage ses six spots préférés pour pique-niquer. Et il y en a pour tous les goûts.

La plus belle vue : Le jardin des Curiosités

C'est sûrement l'un des parcs avec la plus belle vue sur Lyon. Perché sur les hauteurs de Saint-Just dans le 5e arrondissement, le Jardin des Curiosités est l'endroit idéal pour un pique nique. Accessible en vingt minutes à pied depuis Bellecour, en bus ou en funiculaire, le site offre une vue sur l'est de la ville et ses tours de la Part-Dieu. Sur place nous vous conseillons de déplier votre nappe de pique-nique sur la pelouse du parc, arborée de plusieurs arbres.

Vue de Lyon depuis le jardin des Curiosités. @WilliamPham

Le plus historique : Le théâtre antique

Pour un pique-nique au décor imprenable, direction le théâtre gallo-romain de Lyon. Situé à quelques pas de Fourvière, le site classé "Monument historique" est accessible gratuitement. Les étages de l'ancien théâtre antique constituent des sièges idéaux pour un pique-nique avec une vue sur l'agglomération lyonnaise.

Le théâtre gallo-romain se situe juste en-dessous de Fourvière.

La valeur sûre : Le parc de la Tête d'Or

Nous ne vous apprenons rien en vous dévoilant le spot du parc de la Tête d'or. Néanmoins, il reste une valeur sûre pour un pique-nique sur le pouce. Sur la pelouse, sur un banc, dans la forêt, auprès des girafes, vous trouverez forcément un endroit où vous installer sur les quelque 105 hectares du parc. A proximité des arrêts de métro A et B Masséna et Foch, ou à deux pas des arrêts de bus, le parc de la Tête d'Or est facile d'accès et regorge de surprises. Un bon classique pour un pique-nique en famille ou entre amis.

Parc de la Tête d'Or ©Romane Thevenot

Le plus dépaysant : L'île Barbe

Nul besoin de se rendre sur une île paradisiaque pour profiter d'un pique-nique au bord de l'eau. Direction l'île barbe au nord de Lyon, une île fluviale au caractère médiéval installée sur la Saône. Pour s'y rendre, les plus courageux pourront enfourcher leur vélo pour une sympathique balade le long de la Saône. En transport en commun, il faudra emprunter le bus 40, 43 ou 31. Une fois sur place, vous pourrez vous installer au bord de l'eau ou près des vestiges de l'une des plus puissantes abbayes lyonnaises. Bonus : si vous aimez la musique jazz, des concerts sont dispensés sur l'île lors de plusieurs dimanches d'été.

L'île Barbe sur la Saône.

Le plus calme : Le parc de la Cerisaie

Caché sur les extrémités de la Croix-Rousse, le parc de la Cerisaie est le spot parfait pour pique niquer sans être dérangé. Etendu sur plus de quatre hectares, ce spot regorge de petits espaces cachés propices au pique-nique. Sous les arbres, sur la pelouse ou près de la villa Gillet, vous trouverez forcément un endroit agréable pour manger et flâner à l'ombre des arbres.

La Croix-Rousse - Parc de la Cerisaie

Pour les plus courageux : Le Mont Thou

Avis aux sportifs pour ce dernier spot. Avec ses 611 mètres d'altitude, le Mont Thou est la seconde plus haute colline des Monts d'Or. Situé au nord-ouest de Lyon, son sommet offre une vue panoramique sur l'agglomération lyonnaise, la plaine du Rhône et le massif alpin. Le spot idéal pour un pique-nique nature, au calme et avec une vue imprenable, mais qui se mérite. Pour l'atteindre à pied depuis la gare de Couzon-au-Mont-d'Or il faudra compter une heure de marche, l'ascension peut également se réaliser à vélo ou en voiture.

Vue du Mont Thou sur l'aglomération

Bonus : la recette de chef pour un bon sandwich

Après avoir obtenu leur diplôme à l'Institut Paul Bocuse, Augustine et Gaspard ont décidé d'ouvrir leur sandwicherie artisanale Gus and Gas. Aujourd'hui, les deux chefs nous révèlent la recette parfaite pour un pique nique selon eux : le classique jambon-beurre, revisité de façon encore plus gourmande.

Ingrédients :

Petite meule au levain, ou 1/2 baguette au levain

150g de beurre demi-sel

70g de jambon blanc

1 pièce de sucrine

4 pièces de cornichons extra-fins

Sel

Poivre

Huile neutre

Etapes :

Pour le beurre :

Couper les 150g de beurre en morceaux de même taille

Mettre de côté 100g et le laisser à température ambiante pour qu’il devienne pommade.

Faire fondre 50g dans une casserole à fond épais.

Attendre que le beurre atteigne une couleur châtain-ambrée avec une odeur de noisette.

Transvaser aussitôt le beurre fondu en le filtrant sur le reste du beurre devenu pommade.

Mélanger et mettre au frais.

Pour la sucrine :

Trancher dans la longueur la sucrine en deux.

Assaisonner l’intérieur de chaque face avec sel, poivre et huile.

Brûler au chalumeau puis séparer les feuilles.

Confection du sandwich :

Couper la meule ou la 1/2 baguette en deux

Etaler le beurre demi-sel noisette réalisé en amont sur le pain

Ajouter les 70g de jambon blanc

Etaler la sucrine préparée en amont

Disposer les 4 pièces de cornichons extra-fins

Fermer le sandwich et régalez-vous dans l'un des six spots cité ci-dessus

Deux boutiques Gus and Gas sont à retrouver à Lyon : l'une dans le 3e, l'autre dans le 7e arrondissement.

