Cinq spots où se baigner autour de Lyon cet été

Envie d'escapades rafraîchissantes loin du bitume et de l'agitation lyonnaise, Lyon Capitale a dégoté pour vous, cinq spots de baignade situés à moins de deux heures de Lyon en voiture :

Lac de Miribel-Jonage

Tout le monde le connaît, c'est le lac le plus accessible depuis Lyon : le lac de Miribel-Jonage. Situé au coeur du grand parc de Miribel, le site de baignade est accessible en transports en commun au départ de Lyon. Attention tout de même à ne pas avoir peur du monde, en été les plages du lac sont souvent aussi bondées que l'agglomération lyonnaise.

Lac des Sapins

Direction un site plus calme et naturel : le lac des Sapins. Situé dans le Beaujolais vert, à un peu plus d'une heure de Lyon, le lac des Sapins est l'endroit idéal pour une escapade à la journée. Entouré de sapins (comme son nom l'indique), le plan d'eau dispose de la plus grande baignade biologique d'Europe à l'entrée payante, et d'une plage gratuite. Nous vous conseillons de faire le tour du lac à pieds pour trouver des spots plus calmes, et des petits pontons ombragés.

Lac d'Aiguebelette

Situé en Savoie, à 1h30 de Lyon, le lac d'Aiguebelette est connu pour son magnifique décor au milieu des montagnes. Accessible directement depuis l'autoroute, ce site est le lieu parfait pour se rafraîchir. Les amateurs de paddle ou de kayak pourront alors s'écarter des berges parfois bondées pour profiter de la magnifique vue sur la chaine de l'Epine.

Lac de Paladru

Situé à un peu plus d'une heure de Lyon, le lac de Paladru plonge ses visiteurs dans des airs de vacances. Reconnaissable grâce à son sable fin et son eau turquoise, il est le lieu parfait pour se tremper ou naviguer à bord d'un paddle ou d'un pédalo.

Lac Genin

Moins connu, le lac Genin est le lieu parfait pour se rafraîchir au calme, loin de l'agitation lyonnaise. Si l'hiver il y est possible de patiner, l'été le plan d'eau se transforme en un lieu de baignade agréable entre sapins et feuillus. Situé dans le massif du Jura, le lac Genin est accessible en 1h10 de voiture depuis Lyon.

