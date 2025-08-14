Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Quatre personnes blessées dans un accident de la route à Villefranche-sur-Saône

  • par La rédaction

    • Quatre personnes ont été blessées dans un accident de la route à Villefranche-sur-Saône mercredi.

    Un accident de la route est survenu mercredi 13 août aux alentours de 14 h 30 à Villefranche-sur-Saône, faisant quatre blessés. Selon Le Progrès, deux véhicules ont été impliqués dans un choc frontal au croisement du boulevard Burdeau et de la rue Pierre-Curie.

    Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues. Un bébé était présent dans l'une des voitures, il n'a pas été blessé. 17 sapeurs-pompiers ont mobilisés sur l'accident.

    à lire également
    Que faire à Lyon ce week-end : les bons plans du 15 au 17 août

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Que faire à Lyon ce week-end : les bons plans du 15 au 17 août 16:45
    Quatre personnes blessées dans un accident de la route à Villefranche-sur-Saône 16:23
    manifestation palestine
    Journalistes tués à Gaza : un rassemblement ce samedi à Lyon 15:58
    trafic
    Un week-end du 15 août très compliqué sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes 15:19
    La centrale Mouton-Duvernet est installée 13 mètres sous terre, dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon. (@NB)
    Lyon : le réseau de froid de la Part-Dieu, une clim' écolo qui tourne à plein régime pendant la canicule 14:49
    d'heure en heure
    Lyon : le gymnase Enghien reste réquisitionné une semaine face à la canicule 14:40
    Clinique Sauvegarde Urgences radio
    Lyon : un homme se présente aux urgences avec trois balles dans le corps 14:03
    Hotel de la Métropole
    70 000 participants, 140 projets... la Métropole de Lyon dresse le bilan de ses concertations 13:22
    procession aux flambeaux Fourvière 14 août
    Assomption à Lyon : la procession aux flambeaux maintenue ce jeudi malgré la canicule  12:46
    Un homme perd la vie après une noyade au lac de Miribel-Jonage 12:02
    voiture police faits-divers
    A Lyon, un octogénaire aurait été tabassé pour sa chaîne en or 11:21
    PAF Police aux frontières
    Chaponost : un cambrioleur retrouvé grâce à un système de géolocalisation 10:48
    Drôme : la mortalité routière repart à la hausse 10:12
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut