Quatre personnes blessées dans un accident de la route à Villefranche-sur-Saône

Quatre personnes ont été blessées dans un accident de la route à Villefranche-sur-Saône mercredi.

Un accident de la route est survenu mercredi 13 août aux alentours de 14 h 30 à Villefranche-sur-Saône, faisant quatre blessés. Selon Le Progrès, deux véhicules ont été impliqués dans un choc frontal au croisement du boulevard Burdeau et de la rue Pierre-Curie.

Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues. Un bébé était présent dans l'une des voitures, il n'a pas été blessé. 17 sapeurs-pompiers ont mobilisés sur l'accident.