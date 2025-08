Les meilleures terrasses pour prendre un verre cet été à Lyon

Lieu insolite, cachés ou avec une vue panoramique, Lyon Capitale a sélectionné pour vous plusieurs terrasses à (re)découvrir cet été pour prendre un verre au soleil.

L’été, le mois d’août, le soleil… et cette envie de prendre un verre avec ses amis en terrasse. Si les idées ne manquent pas à Lyon, la rédaction a choisi de vous faire (re)découvrir six terrasses lyonnaises idéales pour profiter d’un moment convivial et chaleureux.

Les Muses (1er arrondissement)

Niché au 7e étage de l’Opéra de Lyon, le bar Les Muses est devenu un incontournable à Lyon grâce à son cadre et sa vue panoramique sur la ville. Ouvert du lundi au vendredi de 18 heures à 23h30 l’été, puis le samedi de 14 heures à 23h30, Les Muses vous propose de nombreux softs, cocktails, vins ou encore bières, le tout face à la colline de Fourvière.

L’Officine (2e arrondissement)

Situé en plein cœur de l’Hôtel Dieu, l’Officine est le bar à cocktails de référence en Presqu’île. Que ce soit à l’intérieur avec son ambiance feutrée et jazz ou bien en terrasse avec sa superbe vue sur la cour intérieure, l’Officine offre une expérience unique grâce à des cocktails signatures ou des classiques revisités. Définitivement le lieu à ne pas manquer. Le bar est ouvert du mardi au vendredi de 18h30 à 00h30, puis le samedi de 17 heures à 00h30.

La Buvette Wilson (3e arrondissement)

Il est toujours agréable de se détendre sur les berges lorsqu’il fait chaud. Et quoi de mieux que de le faire sur la terrasse de la Buvette Wilson, située le quai Augagneur. Le lieu propose également un service de restauration, mais leur carte des boissons est tout aussi intéressante. Que vous souhaitiez prendre un café, une bière ou encore un Long Island Iced Tea à l’ombre des platanes, c’est l’endroit où aller. La buvette est ouverte du dimanche au mardi de 10 heures à minuit, puis du mercredi au samedi de 10 heures à 1 heure.

Rousse (4e arrondissement)

Une terrasse perchée sur les hauteurs de la Croix-Rousse. Un cadre idyllique. Des cocktails, vins et bières artisanales. C’est à Rousse que cela se passe. Attenante à l’hôtel Fort Saint Laurent, la terrasse du Rousse vous offre une vue impressionnante sur Lyon et la possibilité de savourer leur cocktail dans un cadre exceptionnel. La terrasse est ouverte de 14 heures à 23 heures du lundi au vendredi, puis de 10 heures à 23 heures les samedis et dimanches.

La Fav (5e arrondissement)

Située sur les hauteurs de Saint-Just, la Fav cache bien son jeu. Restaurant, mais aussi bar, la Fav bénéficie d’une terrasse et d’un jardin de 500 m2 bordé d’oliviers et de bambous, le tout, dans une ambiance décontractée. Vous pourrez notamment déguster les 10 bières artisanales proposées par l’établissement tout en jouant à la pétanque. La Côte d’Azur en plein cœur de Lyon.

La Cour des Miracles (9e arrondissement)

D’accord, ce n’est peut-être pas en plein centre-ville, mais le lieu vaut vraiment le détour. En plein cœur du quartier de Vaise, le restaurant et bar La Cour des Miracles cache une terrasse idéale pour l’été. Terrains de pétanque, mobiliers confortables et verdure pour profiter d’un peu d’ombre, le lieu se veut être "comme dans son petit jardin." Au menu, cocktails, bières, vins et planches à partager. Et pour ceux qui ont encore faim, la carte du restaurant est aussi disponible. La Cour des Miracles est ouverte le lundi de 12 heures à 14h30, le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 12 heures à 14h30 puis de 19 heures à 22h30.

