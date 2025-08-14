Près de Lyon : le corps d'un septuagénaire repêché dans la Saône

Jeudi 14 août, le corps d'un septuagénaire a été repêché dans la Saône à hauteur de Villefranche-sur-Saône. La victime n'a pu être réanimée.

Jeudi 14 août au matin, le corps d'un septuagénaire a été repêché dans la Saône. Selon Le Progrès, l'homme se serait jeté dans l'eau depuis le pont de Frans à Villefranche-sur-Saône. La victime n'a pu être réanimée par les secours.

Si les circonstances du drame restent pour l'heure inconnues, la piste du suicide est privilégié. Sur place, une dizaine d'engins a été mobilisée, dont un hélicoptère. Une enquête a été ouverte.

