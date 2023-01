Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 14 au 15 janvier

Au programme ce week-end du 14 au 15 janvier : "dans la joie et la bonne humeur", courts-métrages, Japon, vide-dressing et troc.

"Dans la joie et la bonne humeur"

Affiche de l'exposition "dans la joie et la bonne humeur"

Nicolas Badout, alias NKL propose une exposition sous le signe des mèmes. Des images humoristiques relayées sur les réseaux sociaux et dont les jeunes raffolent. Une exposition "inspirée par des artistes contemporains tels que Banksy, Joan Cornella, Fabcaro ou encore Afida Turner, et situé au croisement de 1984 et des Anges de la téléréalité." Accesible gratuitement du jeudi 12 au dimanche 29 janvier à L’Alcôve, galerie-ateliers (Lyon 1er).

Festival du film court à Vaulx-en-Velin

@ Ville de Vaulx-en-Velin

Samedi 14 janvier signera le premier jour de la 23e édition du festival "un poing c'est court" à Vaulx-en-Velin. Au programme, des courts-métrages francophones : films d'animation, fictions et documentaires. Une vingtaine de films seront projetés ce samedi au Cinéma Les Amphis, il faudra compter entre 4 et 45 € pour les places.

Vide dressing by Ciguë

La Cigüe, c'est une friperie connue des habitués de la Cité des Halles. Elle organise son vide-dressing samedi 14 janvier. Les amateurs de vêtements de seconde mains seront ravis de chiner dans les étalages. Rendez-vous à la Cité des Halles entre 15 h et 19 h. L'entrée est gratuite.

Fièvre japonaise à La Commune

Le Japon passionne à Lyon, après la Japan Touch, la fièvre japonaise continue d'intéresser. La Commune organise une journée entièrement dédiée à la culture du pays du soleil levant. Quantité d'ateliers seront présents : confection de bijoux en origami, apprendre à écrire son prénom, littérature et mangas. Japan Fever, c'est samedi de midi à 1 h à La Commune. Entrée libre.

Pour les déçus de Noël

Déçus de vos cadeaux de Noël ? Cet évènement est fait pour vous. Le Heat offre une bonne occasion d'échanger ses cadeaux de Noël avec d'autres personnes dans la même situation. Plutôt cynique comme évènement, mais tout de même pratique. Pour adoucir les mœurs, une galette des rois sera partagée. Pour le troc, l'entrée est gratuite, rendez-vous dimanche à midi au Heat dans le quartier de Confluence.