IF, le festival d'illustration du célèbre magazine lyonnais KIBLIND. Samedi 7 et dimanche 8 octobre, l'équipe du magazine KIBLIND investit les Subsistances et l'ENSBA pour son festival entièrement dédié à l'illustration. Près de 80 illustrateurs et illustratrices français ou internationaux seront présents pour parler de leur métier et exposer leurs oeuvres. Les événements sont accessibles gratuitement sur réservation. Lien de la billetterie.