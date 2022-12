Où et quand se débarrasser de ses cadeaux de Noël à Lyon

Parfois le père Noël se trompe et ne dépose pas les bons présents sous le sapin. Acte économique, écologique ou solidaire, revendre ou donner les cadeaux non désirés, c'est possible.

Bien sûr, les cadeaux qui déplaisent peuvent être échangés avec un ticket de caisse. Mais pour revendre ? Le marché de l'occasion se développe. Il est même très à la mode. Pour revendre les vêtements, rien de plus simple. Les friperies et autres petites boutiques de vêtements d'occasion seront ravis de faire affaire avec les déçus.

Pour les jouets, jeux vidéos et accessoires en tous genres, des boutiques de "troc" fleurissent dans toute la ville. Bien sûr, les cadeaux ne seront pas repris à leur prix initial. Garder l'emballage plastique fermé peut aider à conserver un prix correct.

Les brocantes, vides-maisons ou vides-dressings peuvent aussi être intéressants. À Lyon, le prochain rendez-vous sera le 7 janvier dans le 2e arrondissement.

Sur Internet

Bien plus simple, de nombreux sites ou application permettent de revendre les présents. L'avantage, on peut fixer son propre prix. Parmi les sites on peut citer :

Vinted

Le bon coin

Rakuten

Amazon

Sur le site de la Fnac

Autre solution, des sites web existent pour échanger ses cadeaux : ConsoGlobe.com ou Recupe.net.

Et sinon, avez-vous pensé au don ?

Les fêtes de Noël c'est aussi la solidarité. Si vous souhaitez faire un geste pour les plus démunis de nombreuses associations récupère les vêtements, jouets et autres pour les distribuer. Pour ne citer qu'elles : Emmaüs, l'armée du salut ou encore le secours catholique.