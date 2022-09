Ça y est, la rentrée est passée. L'été touche à sa fin... Mais, à Lyon, il est toujours possible de garder le goût des vacances. Voici les bons plans du week-end, de ce vendredi 16 au dimanche 18 septembre.

Pépite - vide dressing

Venez choper des pépites au vide grenier qui se déroulera au Barabaar. Le vendredi 16 septembre, le vide grenier a ouvert ses portes à 16 heures et les fermera à 21 heures. Ce samedi 17 septembre, il sera possible de s'y rendre plus tôt : de 10 heures à 20 heures. Enfin, le dimanche 18 septembre, vous pourrez également en profiter toute la journée, de 11 heures à 18 heures. L'entrée est gratuite.

Gypsy Lyon Festival

Venez profiter de six concerts qui transmettront la culture tsigane ce vendredi 16 et samedi 17 septembre à partir de 19h30. C'est au Parc de la Cerisaie, dans le 4e arrondissement de Lyon que ça se déroule. La participation est libre.

Flux

Cet événement est parfait si vous souhaitez rencontrer des acteurs culturels lyonnais. Concerts, spectacles, conférences, forum, visites guidées, exposition auront lieu à la Halle Tony Garnier, dans le 7e arrondissement de Lyon. Rendez-vous ce samedi 17 septembre de 10 heures à 19 heures et ce dimanche 18 septembre de 10h15 à 19 heures. Une scène stand-up avec des humoristes lyonnais tels que Yanisse Kebab, Nawal ou encore Hippolyte sera mise en place pour le dimanche. L'entrée est gratuite.

Open Air

Même si l'été touche à sa fin, les Open Air n'ont pas dit leur dernier mot. Mimo, dans le 7e arrondissement de Lyon, permet une programmation en plein air avec, au rendez-vous, de la street food italienne, une vente de plantes, un vide dressing, des concerts et le jeu le mölkky. L'entrée est libre ce samedi 17 septembre de 11 heures à 22 heures.

Election Drag Lyon 2022

Alors que l'élection de Miss Rhône-Alpes se tiendra ce dimanche 18 septembre à Aix-les-Bains, la 4e édition du concours Drag Lyon se tiendra ce samedi 17 septembre. De 19 heures à 1 heure du matin, à la Salle de la Ficelle, dans le 4e arrondissement de Lyon, vous pourrez assister à un véritable show. Les spectateurs présents sur place pourront voter avec le jury. L'entrée est à 9€.

Brocante Vintage

Marre de toujours porter la même chose ? Direction Oullins pour cette brocante 100% vintage organisée par le restaurant des Frères Barbet. Ça se déroule ce dimanche 18 septembre, de 8 heures à 19 heures. L'entrée est gratuite et il sera possible de se restaurer sur place.

Pétanque sonore

On vous l'a dit... L'été pointe encore le bout de son nez ! Et qui dit été, dit pétanque. Barakason et âne sans queue organisent ce dimanche 18 septembre un tournoi de pétanque gratuit de 14 heures à 19 heures. Réunissez vous sur la Place Colbert, dans le 1er arrondissement de Lyon, pour défier d'autres équipes. Des DJ seront également sur place.

Pour s'inscrire : coucou@asq.beer

La Biennale de Lyon

Depuis le mercredi 14 septembre, la 16e édition de la Biennale de Lyon a débuté. Venez découvrir les objets artistiques et pratiques créatives dans un esprit contemporain au Musée Guimet.

