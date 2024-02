Quels concerts à Lyon ce week-end ?

Jazz, musique de l'Est, house et nouvelles compositions...Aperçu de ce qu'offre la scène musicale lyonnaise samedi et dimanche.

DJ sets au Heat

Jusqu'à 19h aujourd'hui, la disco et la house s'écoutent au Heat (Lyon 7e), avec les Djs Jlise, 9ltton, Zissou et Tarba qui se relaient pour rythmer la journée organisée avec la la friperie MINIMAXX. Pour l'occasion, vêtements, accessoires et petits objets sont vendus à de petits prix. Un bon d'achat de 100€ est aussi à gagner pour la personne qui sera meilleure danseuse.

Entrée gratuite

Musique des Balkans au Taille Crayon

Les cinq musiciens du groupe lyonnais Ballast investissent la scène du Taille-Crayon (Villeurbanne) ce soir, de 21h à 22h. À la croisée des musiques de l'Est baklanique, du jazz et du rock, leurs morceaux oscillent entre groove énergique et mélodies entêtantes.

Entrée gratuite

A Strange Wedding aux Subs

Les Subs (Lyon 1er) organisent leur soirée de clôture de l'événement Sauve Qui Peut La Vie avec, à 19h, un concert live du producteur Adrien Van de Vellde, alias A Strange Wedding, pour un set "transe, doucement psychédélique". Il sera accompagné d'une scénographie vidéo imaginée par l'artiste visuel lyonnais Malo Lacroix.

Entrée gratuite

Nouvelles créations au musée des Beaux-Arts

Plutôt qu'un réel concert, c'est une session d'écoute suivie d'une conférence dédiée à la musique qui s'organisent dimanche à 13h30 au musée des Beaux-Arts (Lyon 1er). Pour l'occasion, des créations de jeunes compositeurs seront proposées à l'écoute avec des morceaux inédits tout l'après-midi. À 15h, une conférence "À la découverte de l'Urbex" se tiendra à l'auditorium du musée, animée par Nicolas Offenstadt, qui a lui-même étudié le mouvement d'exploration alternative Urbex.

13h30 à 18h00. Conférence à 3€ et découverte des créations musicales à partir de 7€.