Lyon : cinq sorties à faire ce week-end

Il fait beau et pas trop chaud ce week-end. Découvrez cinq sorties pour profiter de Lyon ce samedi 10 et ce dimanche 11 septembre.

Que faire à Lyon ce week-end ? Alors que la météo s'annonce plutôt ensoleillée, nous avons sélectionné pour vous cinq sorties. Il y en a pour tous les goûts.

Le Jarring Fest' Le Jarring Fest'

Depuis hier, vendredi 9 septembre, et jusqu'à demain, dimanche 11 septembre, le Jarring Fest' fait son retour à Villeurbanne. L'événement est organisé au CCO La Rayonne par les labels Jarring Effects, Galant Records et Slab Note. Autour de la musique, les artistes devront mixer les arts : musique et danse samedi, musique et mots dimanche. Tournée vers la création, ce festival de musique électronique propose des ateliers, des concerts ou encore des animations jeune public.

Billetterie : de 10 à 13€. Toutes les infos ici.

La Grande Côte en Solitaire

Ce festival se déroule aussi du 9 au 11 septembre à Lyon. Point de thématique imposée dans celui-ci, il s'agit surtout de mettre en avant les artistes seuls en scène. Les propositions sont variées, de la musique à la lecture en passant par les arts visuels ou encore la danse. Bref, plus qu'un art en particulier, c'est le fait de la manière de le vivre qui est mise en valeur. Créée en 2007, La grande côte en solitaire est le premier festival pluridisciplinaire en France à programmer uniquement des solos. Ce samedi, la programmation s'étale de 15h à 23h et ce dimanche, de 19h à 23h. L'événement se déroule dans le 1er arrondissement à l'amphithéâtre des Trois Gaules.

Plus d'infos ici.

Coupe de France de cyclisme sur piste et championnat d'Europe de demi-fond

Pour les passionnés de sport ou les simples curieux, le vélodrome de la Tête d'or héberge une compétition de haut rang ce week-end. Jusqu'à dimanche, toutes les disciplines du cyclisme sur piste seront proposées au vélodrome Georges-Prévéral. Au cours du week-end, le titre de champion d'Europe de demi-fond, catégorie spectaculaire, sera décerné à l'issue de la finale, ce samedi 10 septembre à 17h30.

Les meilleurs athlètes européens et français ont rendez-vous à Lyon ce week-end pour préparer cette échéance. La France, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, les Pays-Bas, la République Tchèque, la Hongrie, la Belgique et l'Angleterre sont notamment représentées. Il y aura autant d'épreuves féminines que masculines.

Ouverture : samedi de 11h à 18h30 ; dimanche de 10h30 à 16h. Accès libre pour les adultes et enfants accompagnés.

Les Tupiniers du Vieux-Lyon

C'est un événement annuel incontournable à Lyon : des dizaines de potiers ont rendez-vous sur la place Saint-Jean dans le 5e arrondissement pour un marché géant de la cérémique contemporaine. Toutes les techniques et toutes les formes d’expression céramique sont exposées : utilitaire, décorative, sculpture, bijoux. En parallèle de cet événement, une exposition de céramique sur le thème Terra Animalis est proposée. L'ensemble des potiers sera présent de 9h à 19h, samedi 10 et dimanche 11 septembre.

Entrée libre. Plus d'infos ici.

Éclats de cirque

Le festival Eclats de Cirque revient au parc de la mairie du 5e arrondissement ce dimanche 11 septembre à partir de 10h. À travers des ateliers d'initiation et différentes démonstrations, il sera possible de toucher aux arts du cirque contemporain. Cet événement, proposé par l'école de cirque de Lyon, permettra aussi de mettre en valeur les propositions artistiques en plein air. Certaines activités devraient particulièrement séduire les plus junes : pédibus au départ du quartier de Ménival, installation d’un parcours de motricité, la réalisation d’une œuvre collective en tricot et bien d’autres surprises !

Pratique : de 10h à 11h, trois ateliers de découverte, de jonglage et d'acroyoga sont proposés (sur réservation au 04 72 38 81 61 ou à accueil@mjcmenival.com). Plus d'infos ici.