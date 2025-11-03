Actualité
Près de Lyon : des lycéens s'engagent dans la préservation du patrimoine local

  • par Romain Balme

    • Le lycée Georges-Lamarque de Rillieux-la-Pape participe à la campagne nationale "Les lycéens à la découverte du plus grand musée de France", alliant art et patrimoine.

    "Les lycéens à la découverte du plus grand musée de France". C'est le nom de la campagne lancée par la Sauvegarde de l'art Français et Total Energies. 17 classes de lycéens venant de toutes la France décideront, à terme, d'attribuer la somme de 10.000 euros pour sa restauration. Et celle-ci débutera près de Lyon, dans le lycée Georges Lamarque. Les élèves de la classe de seconde professionnelle spécialité tapisserie seront "initiés aux enjeux de conservation-restauration du patrimoine". Ils "découvriront la pluralité des œuvres ou objets en péril présélectionnés pour le programme".

    Les oeuvres locales nominées dans le cadre du programme pour la préservation du patrimoine :

    Avec cet évènement, la Sauvegarde de l'art français répond à un double enjeu, la conservation du patrimoine local, et la sensibilisation auprès des nouvelles générations. Cette campagne débutera donc à Rillieux-la-Pape le 3 novembre avec la présentation du projet. S'en suivra plusieurs étapes, comme la découverte des œuvres, les ateliers de créations (initiation à la restauration d'art) ou encore le concours d'éloquence qui permettra d'élire l'œuvre qui bénéficiera du financement. Au cours de l'année 2026, se déroulera la restauration de l'objet, dont les lycéens pourront suivre l'avancée.

    Ain : feu vert pour le plan de valorisation du patrimoine d'Ambronay

