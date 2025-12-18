TCL : à Lyon, Bernard défend un TEOL "utile", et allume Sarselli et Aulas

Le président écologiste de la Métropole de Lyon a profité du conseil d'administration de Sytral mobilités pour défendre le projet TEOL face à ses opposants politiques.

"TEOL ne résout rien, il aggrave les difficultés de circulation et laisse les habitants dans l'incertitude." Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, la candidate Grand Coeur Lyonnais aux élections métropolitaines de 2026, Véronique Sarselli dit son opposition au projet de tramway express de l'ouest lyonnais porté par le président de la Métropole et du Sytral, Bruno Bernard. Une position qu'elle avait déjà plus timidement exprimée dans un entretien accordé à nos confrères de Tribune de Lyon. "Si je suis élue, je ne pense pas qu'on fera Teol", expliquait-elle en juin 2025.

Lire aussi : Pourquoi le futur tramway express relance le débat sur l'avenir de l'ouest lyonnais

"Si on n'arrête pas le projet, il se fera"

La maire Les Républicains de Sainte-Foy-Lès-Lyon s'inquiète notamment de l'emprise en surface du projet à Tassin où des expropriations sont prévues afin de ne retirer aucune voie de circulation automobile. Reste que la déclaration de projet de cette nouvelle ligne forte a été approuvée ce jeudi par le conseil d'administration de Sytral mobilités, après que le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable dans le cadre de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.

"Aujourd'hui si on n'arrête pas le projet, il se fera. Il est lancé", a tenu à réaffirmer Bruno Bernard devant la presse, alors que la livraison du projet est prévue pour 2032. Et d'ajouter : "Madame Sarselli n'avait jamais pris de position claire. Comme elle est contre, je suppose qu'elle arrêterait le projet si elle est élue." Le président écologiste de la Métropole et du Sytral note par ailleurs que le projet Teol dessert le quartier Charchot de Sainte-Foy-lès-Lyon, commune dirigée par Véronique Sarselli. "Nous l'avons pourtant écoutée sur le sujet de la station sur lequel nous avons fait comme elle le souhaitait", déplore encore le président-candidat.

Lire aussi : TEOL : "Un métro à Tassin s'accompagnerait d'une densification massive" juge Nadine Georgel

Le projet TEOL

Estimé à 800 millions d'euros, le tramway express de l'ouest lyonnais reliera le secteur d'Alaï à Tassin-la-Demi-Lune à Confluence en moins de 15 minutes. Il passera par Sainte-Foy-lès-Lyon (arrêt que ne prévoyait pas le métro E que la maire de la commune regrette pourtant) et le Point du Jour. S'il a été favorisé au métro, c'est notamment en raison de la faible densité de l'ouest lyonnais, et de sa topographie qui ne favorise pas son développement à long terme. "Le projet TEOL nous coûte le double d'un projet de tramway classique à cause des collines", a rappelé Bruno Bernard. Le TEOL devrait accueillir un peu plus de 50 000 passagers par jour à horizon 2032, avec un tramway toutes les cinq minutes en heure de pointe.

Regretté depuis plusieurs années par l'opposition, le métro coûterait aujourd'hui environ "1,8 milliard d'euros", estime Bruno Bernard. Le Tramway express de l'ouest lyonnais est quant à lui estimé à environ 800 millions d'euros. "1,8 milliard d'euros pour aller jusqu'à Bellecour", rappelle l'écologiste, alors que le scénario jusqu'à Part-Dieu n'a jamais été estimé.

"(Aulas) souhaite faire un métro pour desservir ses intérêts"

Quant à Jean-Michel Aulas, candidat à la mairie de Lyon, mais aussi à la vice-présidence de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard relève, piquant, que l'ex-président de l'OL "souhaite faire un métro pour desservir ses intérêts à Décines puisque sa société (Thrillstage, Ndlr) est propriétaire de la LDLC Arena et dispose des contrats pour les concerts et spectacles au Groupama stadium". "Pour l'intérêt des Lyonnais il me semble plus utile d'améliorer la desserte du 5e arrondissement que d'améliorer une desserte déjà bonne sur le T3", conclut Bruno Bernard.

À noter que Jean-Michel Aulas "n'a aucune fonction opérationnelle à la LDLC Arena" assure Thrillstage dans notre numéro du mois de décembre. Interrogée au sujet de son mécénat à la Fête des Lumières, Thrillstage assure qu'elle est séparée de la holding familiale des Aulas, Holnest.

Lire aussi : Jugé peu ambitieux, le tramway express de l'ouest lyonnais est-il finalement surdimensionné ?