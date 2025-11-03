Actualité
la Saône en crue en février 2021.
Image d’archives de la Saône en crue en février 2021. @LD

Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues

  • par La Rédaction

    • Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont une nouvelle fois placés en vigilance crues ce lundi 3 novembre 2025.

    Pour débuter cette nouvelle semaine, la première du mois de novembre, Météo France a placé deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues. Il s'agit du Rhône et de l'Ain. Dans le Rhône, c'est la Saône à Lyon qui est toujours concernée par une vigilance, alors que le niveau de la Saône est en légère baisse depuis dimanche soir.

    Dans l'Ain, les précipitations observées sur l'amont du bassin du Rhône provoquent encore une hausse des niveaux du Rhône et de ces principaux affluents (Arve, Fier et Ain notamment).

    A noter également que la Savoie et la Haute-Savoie sont concernés ce lundi par une vigilance jaune avalanches.

    Près de Lyon : des lycéens s'engagent dans la préservation du patrimoine local

