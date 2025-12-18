Actualité
TCL
Illustration d’un bus TCL. © Romane Thevenot

Lyon : pourquoi le bus C20 ne desservira pas la place Bellecour ce week-end

  • par Nathan Chaize

    • La ligne de bus C20 du réseau TCL à Lyon ne desservira pas la place Bellecour samedi 20 décembre en raison d'une "saturation de circulation" dans le secteur.

    Symbole de "l'échec d'une politique" selon le maire LR du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, la situation du bus C20 interroge les Lyonnais. Samedi 13 décembre entre 16 h et 20 h, l'arrêt de cette ligne situé à l'ouest de la place Bellecour depuis la mise en place du projet Presqu'île à vivre n'était plus desservi. Sytral mobilités a indiqué cette semaine que la situation serait la même ce samedi 20 décembre, en raison de "la saturation de la circulation" sur la place Bellecour.

    Bruno Bernard reconnaît des "difficultés réelles"

    En effet, la rue Chambonnet est particulièrement encombrée aux heures de pointe depuis la mise en place du nouveau pôle bus à l'ouest de la place Bellecour. Là aussi, le maire du 2e arrondissement s'est fait l'écho de ces difficultés à plusieurs reprises ces dernières semaines. La création d'une piste cyclable bidirectionnelle, supprimant de fait une voie de circulation automobile, a elle aussi aggravé la situation. Les automobilistes gagneraient en ce sens à emprunter plus massivement les trémies de Perrache plutôt que la rue de la Barre pour traverser Lyon d'est en ouest.

    Le président de la Métropole de Lyon et de Sytral mobilités reconnaît auprès qu'il y a "des difficultés réelles" dans ce secteur. "Le dispositif peut être amené à bouger, l'idée à terme est plutôt d'éviter de faire passer les bus rue de la barre et rue Chambonnet", indique Bruno Bernard. La voie qui leur est réservée est en effet amenée à disparaître en 2026 avec la construction prévue de la Voie lyonnaise n°12. Les services de Métropole de Lyon indiquent de leur côté que des "difficultés sont apparues il y a quelques semaines au niveau de la sortie du parking Indigo". "En période de fêtes, le trafic automobile augmente de manière significative dans les rues du centre-ville et dans les parkings qui présentent de fort taux de fréquentation les week-ends" explique la collectivité.

    Un dispositif exceptionnel ce week-end

    "Pour fluidifier les sorties du parking Indigo, des mesures temporaires ont été prises, impliquant le déplacement du terminus de la ligne C20 à titre exceptionnel. Les samedis, au moment fort de la congestion, un dispositif exceptionnel avec des agents de terrain a été mis en place et a prouvé son efficacité. Après la période des fêtes, la circulation devrait diminuer. La Métropole de Lyon restera vigilante et mobilisée sur les week-ends de soldes d’hiver", poursuivent les services. Désormais et uniquement dans le cadre de ce "dispositif exceptionnel" mis en place par la Métropole de Lyon, les automobilistes sont autorisés à emprunter la voie bus afin de sortir directement par le côté sud de la place Bellecour.

    Déjà, lors de la mise en place du nouveau plan de circulation autour de la place en septembre, les usagers du parking Bellecour avaient rencontré d'importantes difficultés au moment de leur sortie aux heures de pointe le samedi. La Métropole avait indiqué à Lyon Capitale avoir adapté "le plan de feux sur l'ensemble de l'axe Nord" de la place. Le PC Criter, qui gère en temps réel le trafic dans l'agglomération, a ensuite été raccordé aux nouveaux feux afin de pouvoir les adapter en fonction de l'état du trafic. Une mesure qui n'a visiblement pas suffi.

