Actualité
Corentin Tolisso. @OL

Tenu en échec par Brest, l'OL reste à 2 points du podium

  • par Vincent Guiraud

    • Rapidement réduit à dix, Lyon a fait le dos rond et ramené sans beaucoup trembler un nul de Brest (0-0), qui lui permet de ne pas trop décrocher de la tête du classement, dimanche en clôture de la 11e journée de Ligue 1.

    Avec 20 points, Lyon glisse à la sixième place du classement, devancé seulement à la différence de buts par Monaco (5e) et Lille (4e), et à deux longueurs seulement de Lens (3e) et Marseille (2e). Brest, quant à lui, pointe à la 13e place, avec 10 unités, à portée immédiate de la zone rouge puisque les hommes d'Eric Roy n'ont que deux points de plus que Metz et trois de mieux qu'Auxerre, qui sont avant-dernier et dernier.

    Quatre jours après avoir laissé filer un avantage de trois buts contre le Paris FC (3-3), Lyon ne s'est pas facilité le tâche en se retrouvant en infériorité numérique dès le tout début du match. Pris de vitesse par l'ailier Pathé Mboup, le défenseur Hans Hateboer est intervenu pied en avant sur le tibia du Camerounais, ce qui a valu aux Néerlandais un carton d'abord jaune puis rouge après visionnage des images par Clément Turpin (7e).

    Malgré ce coup dur, les Rhodaniens ont fait plus que jeu égal avec Brest en grande difficulté dès qu'il s'agit d'attaquer le but adverse.

    Greif encore très précieux

    Repositionné en 4-4-1, avec l'ancien Brestois Martin Satriano en pointe, Lyon a montré beaucoup de calme et de sérénité, faisant apprécier un jeu collectif et une qualité technique bien supérieurs à ceux de Brest. Les Gones ont même su imposer des séquences de conservation de balle à leurs adversaires et s'approcher des buts finistériens même si, dans les 30 derniers mètres, ils n'ont pas su non plus créer de grosses différences.

    La meilleure occasion est restée aux locaux avec une frappe en demi-volée de Ludovic Ajorque repoussée par Dominik Greif qui a ensuite bien bouché l'angle face à Mboup à l'affût (27e). Mais l'un des problèmes de l'OL depuis le début de la saison a souvent été de tenir les 90 minutes et Brest a semblé beaucoup misé sur le fait qu'il baisserait de rythme sur la seconde période.

    Plus entreprenant, le SB29 a même cru ouvrir le score sur une très belle frappe enveloppée de Mboup dans la lucarne de Greif (58e), mais le drapeau levé par l'arbitre assistant est vite venu couper court à la joie bretonne.

    Le gardien slovaque a encore dû s'employer face à Rémy Labeau-Lascary qui a manqué la balle de match en face-à-face à la 82e minute, alors que, côté visiteur, un coup-franc de Tyler Morton au tout début du temps additionnel a offert à Radoslaw Majecki l'opportunité de faire une belle horizontale (90e+1).

    Au final, Lyon a obtenu ce qu'il a cherché sur ce match avant une semaine particulièrement relevée avec un déplacement à Séville pour affronter le Betis, jeudi, et la réception du Paris SG, dimanche.

    à lire également
    Près de Lyon : des lycéens s'engagent dans la préservation du patrimoine local

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Tenu en échec par Brest, l'OL reste à 2 points du podium 08:11
    Près de Lyon : des lycéens s'engagent dans la préservation du patrimoine local 07:54
    la Saône en crue en février 2021.
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues 07:33
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    De la pluie avant le retour du soleil à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:14
    Jean-Paul Bret
    Municipales à Villeurbanne : "il est très vraisemblable que j’y aille", précise Jean-Paul Bret 07:00
    d'heure en heure
    Les 5 sites touristiques de Lyon à revisiter avec Guides France 06:50
    À l’occasion des concerts de Lady Gaga à Lyon, un "Gaga Store Vintage" ouvre ses portes 02/11/25
    Article payant Véronique Sarselli : "“Je veux être la candidate des libertés” 02/11/25
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Article payant Municipales à Lyon : Qui va gagner la bataille des réseaux sociaux ? 02/11/25
    Haute-Savoie : Mecalac présentera ses pelle-chargeuses certifiées Origine France à l'Élysée 02/11/25
    Lyon : les lignes de tramway T1 et T4 perturbées en soirée dès ce dimanche 02/11/25
    Les minibus de l’AS Saint-Priest incendiés le soir d’Halloween, des actes "inadmissibles et stupides" 02/11/25
    Patrick Watson en concert : trouver sa voix 02/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut