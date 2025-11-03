Tenu en échec par Brest, l'OL reste à 2 points du podium

Rapidement réduit à dix, Lyon a fait le dos rond et ramené sans beaucoup trembler un nul de Brest (0-0), qui lui permet de ne pas trop décrocher de la tête du classement, dimanche en clôture de la 11e journée de Ligue 1.

Avec 20 points, Lyon glisse à la sixième place du classement, devancé seulement à la différence de buts par Monaco (5e) et Lille (4e), et à deux longueurs seulement de Lens (3e) et Marseille (2e). Brest, quant à lui, pointe à la 13e place, avec 10 unités, à portée immédiate de la zone rouge puisque les hommes d'Eric Roy n'ont que deux points de plus que Metz et trois de mieux qu'Auxerre, qui sont avant-dernier et dernier.

Quatre jours après avoir laissé filer un avantage de trois buts contre le Paris FC (3-3), Lyon ne s'est pas facilité le tâche en se retrouvant en infériorité numérique dès le tout début du match. Pris de vitesse par l'ailier Pathé Mboup, le défenseur Hans Hateboer est intervenu pied en avant sur le tibia du Camerounais, ce qui a valu aux Néerlandais un carton d'abord jaune puis rouge après visionnage des images par Clément Turpin (7e).

Malgré ce coup dur, les Rhodaniens ont fait plus que jeu égal avec Brest en grande difficulté dès qu'il s'agit d'attaquer le but adverse.

Greif encore très précieux

Repositionné en 4-4-1, avec l'ancien Brestois Martin Satriano en pointe, Lyon a montré beaucoup de calme et de sérénité, faisant apprécier un jeu collectif et une qualité technique bien supérieurs à ceux de Brest. Les Gones ont même su imposer des séquences de conservation de balle à leurs adversaires et s'approcher des buts finistériens même si, dans les 30 derniers mètres, ils n'ont pas su non plus créer de grosses différences.

La meilleure occasion est restée aux locaux avec une frappe en demi-volée de Ludovic Ajorque repoussée par Dominik Greif qui a ensuite bien bouché l'angle face à Mboup à l'affût (27e). Mais l'un des problèmes de l'OL depuis le début de la saison a souvent été de tenir les 90 minutes et Brest a semblé beaucoup misé sur le fait qu'il baisserait de rythme sur la seconde période.

Plus entreprenant, le SB29 a même cru ouvrir le score sur une très belle frappe enveloppée de Mboup dans la lucarne de Greif (58e), mais le drapeau levé par l'arbitre assistant est vite venu couper court à la joie bretonne.

Le gardien slovaque a encore dû s'employer face à Rémy Labeau-Lascary qui a manqué la balle de match en face-à-face à la 82e minute, alors que, côté visiteur, un coup-franc de Tyler Morton au tout début du temps additionnel a offert à Radoslaw Majecki l'opportunité de faire une belle horizontale (90e+1).

Au final, Lyon a obtenu ce qu'il a cherché sur ce match avant une semaine particulièrement relevée avec un déplacement à Séville pour affronter le Betis, jeudi, et la réception du Paris SG, dimanche.