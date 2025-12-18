Actualité
160 concerts par an au Hot Club de jazz de lyon @Antoine Merlet

Ludwig Laisné reconduit à la présidence du Hot Club de Lyon

  • par La rédaction

    • Le club de jazz Hot Club à Lyon s'apprête à fêter ses 80 ans en 2026. Son président, Ludwig Laisné entame un second mandat de trois ans après avoir été réélu.

    Les adhérents du Hot Club de Lyon ont reconduit Ludwig Laisné à la présidence de l'association lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2025. Pianiste, ingénieur du son et membre de l'Académie du Jazz, il avait été élu une première fois en 2022.​

    Un bilan et des projets

    Son premier mandat affiche des chiffres significatifs : près de 5 000 adhérents pour la saison 2024-2025, 169 concerts organisés et plus de 12 500 spectateurs accueillis. Pour les trois prochaines années, le président réélu évoque "un équilibre délicat" entre la préservation de l'héritage musical du club, notamment la tradition du New-Orleans, et l'innovation nécessaire pour assurer la viabilité financière.​

    Au programme du second mandat figurent la célébration du 80e anniversaire en 2026, des travaux d'accessibilité avec l'installation d'une boucle à induction magnétique, une refonte du site internet et le développement de partenariats avec des institutions musicales locales. Fondé en 1946 et installé rue Lanterne depuis 1981, le Hot Club de Lyon se présente comme le plus ancien club de jazz d'Europe encore en activité.​

