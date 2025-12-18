Grégory Doucet dévoile les premiers membres de son comité de soutien à Lyon : artistes, associatifs, universitaires et figures politiques.

C’est une figure obligatoire des élections locales à laquelle vient de se soumettre le maire de Lyon. Elle est toujours plus simple à aborder pour les élus sortants. Grégory Doucet publie ce jeudi la liste des premiers membres de son comité de soutien. L’exercice de style s’apparente aussi, et dans son cas, à une réponse à la musique ambiante qui le dépeint en maire isolé et mal-aimé de ses concitoyens. La cinquantaine de signataires balaie tous les grands domaines de la vie lyonnaise. Des acteurs culturels installés comme André Manoukian, auteur-compositeur, Vincent Carry, le fondateur des Nuits Sonores, ou Olivier Jouvray, pionnier du Lyon BD Festival, côtoient des artistes comme Chantal La Nuit, figure queer des nuits lyonnaises.

De nombreux membres associatifs du sport, de l’éducation populaire ou du social, certains soutenus financièrement par la Ville de Lyon, et c’est toujours l’une des limites de l’exercice du comité de soutien, s’engagent pour la liste Vivre Lyon de Grégory Doucet et de ses partenaires de gauche. Le maire de Lyon reçoit aussi le soutien de Jean-Baptiste Richardier, fondateur de Handicap International, dont le maire de Lyon et certains de ses élus ont été les salariés. Des universitaires composent également le comité de soutien : Michel Lussault, Jérôme Blanc ou Olivier Hamant.

D'anciens proches de Gérard Collomb

Des personnalités politiques lyonnaises, souvent élues sur les listes de Gérard Collomb, s’engagent pour la réélection de Grégory Doucet : Najat Vallaud-Belkacem, Thierry Philip, Gilda Hobert. Des compagnons de conquête du pouvoir en 2001 comme Martine Roure, Bernard Bochard, Roland Bernard. Étienne Tête, adversaire de Grégory Doucet dans une primaire interne en 2020 et opposant historique à Jean-Michel Aulas sur le projet du grand stade de l’OL, soutient aussi le maire de Lyon.

Le comité de soutien de Grégory Doucet compte quelques doublons avec l’appel de 100 personnalités de la société civile qui avait précédé l’annonce de la candidature de Bruno Bernard. À ce stade de la campagne, leur rival, Jean-Michel Aulas, n’a pas encore dévoilé ses soutiens, mais son comité, présidé par Laure Cédat, membre du collectif des Défenseurs de Lyon, a été lancé en octobre 2025.