Rachida Dati. (Photo by Andrea Savorani Neri / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

La ministre de la Culture s’est rendue ce samedi matin à Rillieux-la-Pape pour visiter la médiathèque l’Échappée.

Ce matin, Rachida Dati a brièvement visité la médiathèque l’Échappée de Rillieux-la-Pape, où elle a été chaleureusement, comme en témoigne une video de nos confrères de Radio Scoop, accueillie par le maire Alexandre Vincendet et plusieurs de ses adjoints. Profitant de cette première escale officielle à Lyon en tant que ministre de la Culture, et dans le cadre du Festival Lumière, elle a signé une convention pour créer et soutenir une librairie indépendante en Quartier prioritaire.

Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la clôture du Festival Lumière, une opportunité pour Rachida Dati de marquer sa présence dans la région lyonnaise, où elle n’avait encore jamais effectué de visite officielle depuis qu’elle est à la tête du ministère de la Culture. Après cette étape à Rillieux-la-Pape, la ministre se rendra à Lyon pour inaugurer la CinéFabrique avec le maire Grégory Doucet, puis participera au traditionnel remake de La Sortie de l'usine Lumière avant de visiter la Biennale d'art contemporain aux Grandes Locos.