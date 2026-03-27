Véronique Sarselli, nouvelle présidente de la Métropole s'est déplacée sur le site TCL de Vaulx-en-Velin pour visiter le PC sécurité. Une visite qui sonne comme le point de départ de la création de la police des transports, promesse de campagne.

"Le travail démarre". Pour son premier déplacement en tant que présidente de la Métropole et du Sytral, Véronique Sarselli s’est rendue à Vaulx-en-Velin pour visiter le PC sécurité du réseau TCL. Elle était notamment accompagnée par Jérémie Bréaud, maire (Les Républicains) de Bron, nommé hier parmi les vingt-cinq vice-présidents de la Métropole de Lyon. "Je suis venu en voisin. Les questions de sécurité sont centrales. L'idée c'est de travailler avec tous les acteurs, et de s'inspirer de leur expérience pour améliorer le service aux usagers" ambitionne l'élu.

Comme un symbole, c'est donc en métro que Véronique Sarselli s'est rendue à Vaulx-en-Velin. Un trajet d'une dizaine de minutes qui lui a permis d'échanger avec quelques Grands lyonnais. "Vous allez faire la ligne E alors" a demandé un passant. "On va s’y atteler" a aussitôt répondu la présidente.

"Des rendez-vous de travail" prévus prochainement

Cette première visite s'inscrit dans le cadre de l'installation d'une mesure programmatique, la police métropolitaine des transports. Pour rappel, cette brigade devrait regrouper 120 agents sur les trois premières années de la mandature, pour grimper jusqu'à 200 en fin de mandat. "Le but est de rendre opérationnel ce que nous avons porté pendant notre campagne." Pourtant, un calendrier n'est pas encore en place, même si Sarselli évoque "des rendez-vous de travail qui devraient très vite arriver".

La nouvelle présidente de la Métropole et du Sytral a pu rencontrer les opérateurs du PC sécurité du réseau TCL, présents sur le site. 19 agents se relaient 24 h/ sur 24, tous les jours de la semaine afin de scruter tout acte répréhensible commis sur le réseau TCL. Véronique Sarselli s'est également intéressée au fonctionnement des caméras directement fixées sur les agents. "Si nous avons un problème, nous déclenchons la caméra qui enregistre les 30 secondes précédant son lancement. Ensuite il y a une procédure qui se lance pour que nous expliquions les raisons de l’enregistrement", explique un agent.

"C'est un projet fort que nous avons porté"

S'ensuit une visite de "la salle de crise" ouverte à 14 reprises durant l'année 2025, exercice compris. Une salle est également dédiée à la gestion des évènements importants comme les matchs de l'Olympique Lyonnais ou des manifestations. Une déambulation dont Véronique Sarselli ressort satisfaite. "Je tenais absolument à visiter ce lieu. La sécurité dans les transports est au cœur de cette mandature, c'est un projet fort que nous avons porté pendant notre campagne, il faut maintenant conforter cela".

La sécurité dans les transports sera donc la figure de proue de la mandature de Véronique Sarselli. "On souhaite tous la qualité de service auprès des usagers ainsi que leur sécurité. Si elle n'est pas assurée ça devient prohibitif pour une partie de la population", a conclu l'élue.

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Quel avenir pour la mairie de Sainte-Foy-Lès-Lyon ?

La loi précisant que la présidence de la Métropole de Lyon ne pouvait être cumulée avec celle d'un autre exécutif local, Véronique Sarselli a confirmé quitter son poste de maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon. "Les équipes se réunissent pas plus tôt que demain" confirme celle qui aura été à la tête de la commune pendant 12 ans.







